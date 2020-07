Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 9 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, luglio è il mese dell’amore e delle occasioni, tanti incontri passionali, sbocciano le amicizie, ma in questi giorni si evidenziano anche problemi di denaro che avete in comune con altri segni. Il lavoro è condizionato da soste e retrogradazioni di Mercurio che spesso rallenta la vostra attività.

Toro

Cari Toro, Urano vi ha punito già abbastanza in questo periodo, ma solo se provocato da altri corpi celesti, adesso è stimolato da Sole in Cancro, la Luna dura due giorni in Pesci e Giove è con Mercurio. La prospettiva di guadagno è alta, visto che siete in grado di evitare il pericolo della crisi.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko si possono abbandonare improvvisamente anche le persone con le quali avete un impegno formale, ci sono troppi affari in circolo, non conviene prendere in esame cose serie con questa Luna in Pesci, è troppo irrazionale e ubriaca di Nettuno, pensa solo all’amore.

Cancro

Cari Cancro, prima della fine del vostro mese sarete omaggiati da due belle Lune, molto utili, sia quella in Pesci che dura fino a domani e poi quella nel vostro segno che cade il 20, diventerà buona e un’ottima partenza per la vostra professione. Mercurio nel segno invece vi permette di tornare sui vostri passi per rivedere accordi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko aiutate la Luna a respirare nel mare dei Pesci, aria buona anche quella di montagna, fate brevi viaggi e prendere le distanze da situazioni che vi stressano. Le storie professionali come un romanzo a puntate per voi in questo periodo, vi aspetta sempre il capitolo successivo, cercate di scoprire a quale protagonista toccherà il lieto fine.

Vergine

Cari Vergine, secondo Brano gli affari questa estate sono ben sostenuti da tanti influssi positivi che chiamano nuove imprese con i soci, Mercurio è un agente efficace, ma la Luna ogni tanto può essere poco razionale come quella di oggi in Pesci e non permette di concentrarvi, crea impedimenti noioisi.

Bilancia

Cari Bilancia, breve controllo medico in questo periodo vi aiuterà a recuperare un po’ di energia, rinunciate ad impegni faticosi, se non potete evitare il lavoro e le imprese allora fatevi notare, siate al centro dell’attenzione e anche della critica, il successo si ottiene anche così. Venere è tutto in questa estate iniziata con mille difficoltà.

Scorpione

Cari Scorpione, non potete lamentarvi secondo Branko, nel mese di luglio molte Lune positive che hanno stimolato la sfera sentimentale, questa di oggi in Pesci è la Luna dell’amore, ma così profonda e intensa da conquistare anche un cuore che si finge arido.

Sagittario

Cari Sagittario, anche oggi e domani la Luna va contro Venere, due femmine dello zodiaco che non se le mandano di certo a dire: una è in Pesci, l’altra in Gemelli. Quattro anime nel vostro cuore, ma se prendete la cosa con umorismo ci saranno anche tante risate. Non allontanatevi troppo dalla riva, gli imprevisti ci sono anche nei grandi mari.

Capricorno

Cari Capricorno, secondo l’oroscopo di oggi di Branko bisogna programmare una serie di movimenti, esercizi per mantenere il corpo scattante, tenendo in considerazione Marte in Ariete e dell’opposizione Sole-Saturno. L’amore invece è al centro dei vostri pensieri, che sia matrimonio, relazione fuggiasca, rapporto libero, in questo periodo così esaltate eppure faticoso.

Acquario

Cari Acquario, concentratevi da oggi fino a domenica con questa Luna nel campo del patrimonio, poi cambierà fase in Ariete dove risulterà perfetta per gli affari e per concretizzare iniziative di natura commerciale. Urano quando è in quadratura provoca in genere distacchi e incomprensioni in famiglia, succederà ancora in estate, ma siete protetti dagli altri pianeti come Venere e Marte.

Pesci

Cari Pesci, benvenuta Luna di luglio, così attiva, originale, combattiva, giusta per questioni domestiche e per i figli. Non è facile individuare in un oroscopo generale il motivo di tanta vivacità nel vostro mondo abituale, ma è pure per i cambiamenti fatti nel lavoro, decisioni prese in amore.

