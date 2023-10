Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, il buon senso sarà dalla vostra parte. Sarete in grado di uscire da situazioni difficili ma attenzione all’alimentazione…

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi sentite ottimisti, in buona forma e sarete in grado di superare gli ostacoli che vi si presenteranno davanti. Siete leggeri anche dal punto di vista fisico!

Gemelli

Cari Gemelli, la quotidianità vi sta annoiando, potete sempre cambiare le vostre attività. Cercate di ritrovare il giusto equilibrio.



Cancro

Cari Cancro, per la giornata di oggi il cielo promette grandi cose: favoriti i nuovi incontri. Siete un po’ tesi, avete bisogno di calmarvi, provate a fare del sano sport.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 ottobre 2023), non è la giornata giusta per prendere decisioni importanti. Prima di tutto dovete ritrovare la serenità!

Vergine

Cari Vergine, cercate di essere calmi e di ascoltare di più il vostro corpo. La direzione è quella giusta, non dovete essere preoccupati.

Bilancia

Cari Bilancia, sarà la giornata giusta per esprimervi e dire quello che pensate senza paura. Trovate nuove attività, altrimenti finirete per annoiarvi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sul lavoro dovrete prendere decisioni importanti, fermatevi e ragionate a fondo. Niente impulsività. Ma soprattutto eliminate le cattive abitudini.

Sagittario

Cari Sagittario, tutto sta andando secondo i vostri piani, soprattutto per coloro che hanno dei contenziosi aperti. Ora però cercate di mantenere i piedi per terra.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, in questo periodo dovreste concentrarvi di più, siete distratti e questo non vi fa prendere decisioni giuste. Concentrazione!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 5 ottobre 2023), c’è tanta sicurezza in questo cielo, però mancano le energie. Ricaricate un po’ le batterie e migliorate la vostra dieta e vedrete che tutto andrà per il meglio!

Pesci

Cari Pesci, bene le questioni amministrative, ma ricordate di essere realisti. Ascoltate di più il vostro corpo, le vostre esigenze!