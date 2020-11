Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 5 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi inizia finalmente per voi una fase di recupero, dopo un lungo periodo di stasi. Se avete dei debiti, ripianateli il prima possibile. Giornata positiva anche a livello professionali, tante soddisfazioni soprattutto per medici, ingegneri, architetti e professionisti vari. Sappiate meritarvi il vostro successo.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi – 5 novembre 2020 – un ospite inaspettato potrebbe bussare alla vostra porta e rallegrare questo giovedì. Un’occasione quindi da sfruttare se avete avuto dei litigi o per recuperare un’amicizia che si è incrinata. Giornata all’insegna delle belle sorprese anche a livello economico: potreste ricevere un’eredità da parte di qualche parente lontano defunto.

Gemelli

Cari Gemelli, durante la giornata di oggi potreste ottenere ottimi risultati sul piano degli studi, soprattutto se siete all’università. D’altronde quando avete un obiettivo fate di tutto per realizzarlo. Gli impegni sono molti, ma non trascurate i vostri cari e le persone che vi vogliono bene. Sono sempre dalla vostra parte.

Cancro

Cari Cancro, potreste ricevere un aiuto inaspettato a livello economico. Un toccasana in un periodo così difficile. Cercate di limitare le spese se non volete trovarvi in difficoltà. Sul fronte lavorativo la vostra strada verso il successo è in discesa, continuate a dare il massimo. Non trascurate la cura del corpo e la salute.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 5 novembre 2020 -, siete davvero carichi e vogliosi di dare il massimo in ogni aspetto della vostra vita. I single sono particolarmente socievoli, e potranno così fare nuovi interessanti incontri. Le coppie di lunga data potrebbero vivere qualche frizione. Meglio parlare con il partner e fargli capire il vostro punto di vista. Ottimi rapporti con i colleghi.

Vergine

Cari Vergine, si prevede un giovedì davvero sottotono per il vostro segno. Mantenete la calma e contate fino a dieci prima di aprir bocca. In particolare i single potrebbero ricevere una cocente delusione, ma non abbattetevi. Tanta indecisione anche per le coppie: chiaritevi con il partner. Sul lavoro è arrivato il momento di cambiare qualcosa.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi – 5 novembre – secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata davvero intensa. I single, dopo un lungo periodo ai box, sono pronti per ripartire e conoscere nuove persone. Le coppie vivono qualche tensione: state trascurando troppo il partner. Va bene il lavoro, ma anche la vita privata è importante e va coltivata. Tanta distrazione sul lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, giornata ricca di novità positive. I single potranno finalmente fare colpo su qualcuno che vi piace. Fatevi avanti e dichiaratevi senza troppi problemi, d’altronde non avete nulla da perdere. State raggiungendo importanti traguardi lavorativi: il vostro partner non potrà che esserne felice.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko, quella di oggi sarà una giornata positiva, da sfruttare al massimo. I single non vivono un periodo felice, manca lucidità e serenità, per cui forse on è il momento per conoscere nuova gente. Le coppie di lunga data dovrebbero dedicare più tempo al partner, che altrimenti rischia di sentirsi trascurato. Sul lavoro occorre pazienza.

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi – 5 novembre – sarà una giornata di grande riflessione. Potreste aver preso decisioni sbagliate, soprattutto se siete single. Gli impegni lavorativi non mancano, ma non trascurate troppo il partner. Sul lavoro state dando il massimo e vi impegnate come non mai, presto si vedranno i frutti.

Acquario

Cari Acquario, quella di oggi sarà una giornata di riflessione. Dovete essere più lungimiranti e attenti. Se siete single da lungo tempo non vi interessa più solo una storiella passeggera o un’avventura di una notte, volete una relazione seria e duratura. Se siete già in coppia, iniziate a valutare passi in avanti importanti con il partner, come il matrimonio o dei figli. Sul lavoro è il momento di investire in ciò che fate. Prestate la massima attenzione.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, si prevede una giornata da dedicare a voi stessi e alla cura dei vostri interessi. Date sempre il massimo per gli altri e siete oberati dagli impegni, ma ogni tanto un po’ di relax non vi fa male. Anzi, ne avete bisogno. Il weekend per fortuna è alle porte. Sia sul fronte sentimentale che lavorativo si apre un periodo di grandi cambiamenti. Fatevi trovare pronti.

