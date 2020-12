Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, venerdì 4 dicembre 2020:

Ariete

Cari amici dell’Ariete oggi la Luna è dalla vostra parte, pronta a sostenervi in amore e in amicizia. Branko consiglia di trascorrere questo venerdì con le persone che capaci di entusiasmarvi sul piano sociale. Oggi, venerdì 4 dicembre 2020, è un gran giorno per recuperare la serenità e l’armonia.

Toro

Amica o amico del Toro, ti sveglierai con un piede un po’ capriccioso, ma Mercurio ti salverà la giornata. Se dovesse capitare un confronto con un tuo ex o un socio devi parlare chiaro. Oggi è un buon giorno per sistemare le questioni economiche.

Gemelli

Ottima giornata per i Gemelli sia sul piano lavorativo che su quello sentimentale. Il consiglio di Branko per questo venerdì 4 dicembre è quello di lasciare aperte tutte le possibilità lavorative. Avrete più opportunità e successo.

Cancro

Cancro oggi siate prudenti in amore. Per gli amici del segno imprenditori, invece, approfittate di questa giornata per escogitare nuovi progetti commerciali.

Leone

Amici del Leone, oggi siete carichi! I single hanno voglia di mettersi in gioco e nelle coppie c’è passione. Venerdì 4 dicembre trascorrete una giornata con il vostro partner. Sul lavoro ricaricatevi.

Vergine

Care Vergine, oggi è una giornata decisamente interessante per i nati sotto il vostro segno. Per i single in amore si prospetta un incontro favorevole. Con gli altri siate meno pignoli, potreste incorrere in inutili litigi se andate avanti così. Sul lavoro otterrete ottimi risultati.

Bilancia

Bilancia, fregatene. Oggi fregatene di tutto. Se sei single non ti fare abbattere, arriverà. Se sei in coppia e ci sono state tensioni, stai serena/o che si risolverà tutto. Sul lavoro fai buon viso a cattivo gioco, secondo Branko.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, oggi venerdì 4 dicembre 2020, tenete duro. Sul lavoro c’è concorrenza, fatti trovare pronto. Hai comunque buone energie.

Sagittario

Buone notizie per il lavoro carissimi amici del Sagittario, oggi venerdì 4 dicembre, avrete buone occasioni di emergere sul lavoro. E dal 15 arriva anche l’amore.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, oggi venerdì 4 dicembre, si tirano le somme. Nell’aria c’è confusione, certo. Ma in ogni caso il 2020 ha fatto chiarezza e ti ha aperto gli occhi su nuove prospettive affettive e lavorative. Rifletti.

Acquario

Cari amici dell’Acquario, la vita è un fiume in piena. Potete scegliere di farvi trasportare dalla corrente o remare voi dove volete andare. Sii ferma/o e decisa/o.

Pesci

Care amiche e amici dei Pesci, oggi (venerdì 4 dicembre 2020) avete forti dubbi sul lavoro. Meglio la sicurezza o la passione? Per capirlo il consiglio di Branko è quello di ascoltarti.

