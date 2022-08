Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 4 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, nelle prossime ore avrete solo voglia di dire alle persone che vi stanno attorno quello che pensate veramente. Però sapete anche che non è sempre facile esporsi: cercate di essere positivi e mantenere questa energia.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, nelle prossime ore dovrete ascoltare di più le persone prima di dire la vostra e giudicare. Attenzione perché avrete qualche difficoltà a cambiare le vostre abitudini…

Gemelli

Cari Gemelli, avete voglia di fare nuove amicizie, ma sul posto di lavoro troverete degli ostacoli. Meglio se vi concentrate su voi stessi e sulle vostre priorità!

Cancro



Cari Cancro, le idee non vi mancano di certo e a volte vi stupite di voi stessi. Siete in ottima forma fisica e oggi – 4 agosto 2022 – riuscirete a portare a termine tutti i vostri progetti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 agosto 2022), state per chiudere un capitolo della vostra vita, dovete consumare bene le energie. Forse è il caso di portare avanti un progetto e magari anche di concluderlo!

Vergine

Cari Vergine, chi vi sta vicino è ambizioso, competitivo e questo è un problema nel mondo del lavoro. Voi avete le vostre idee e non sopportate chi agisce in maniera disonesta!

Bilancia

Cari Bilancia, nelle prossime ore sarete perspicaci, sapete bene quello che volete. E avete anche voglia di condividere, di dimostrare a chi vi sta attorno chi siete e quanto valete!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete solo un desiderio: allontanarvi dalla quotidianità di sempre e dalle responsabilità. Cercate di pensare a un progetto per il futuro!

Sagittario

Cari Sagittario, la creatività non vi manca, quindi se la usate tutto andrà secondo i vostri piani. Cercate di circondarvi di persone che vi amano, che vi vogliono bene perché solo così sarete davvero felici e appagati!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, nelle prossime ore cercate di non essere frettolosi e di non lavorare in modo superficiale. Il consiglio è uno: mantenete la calma.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 4 agosto 2022), siete in grado di trovare le soluzioni a tutti i vostri problemi, anche a quelli che vi sembravano impossibili da risolvere fino a poco tempo fa.

Pesci

Cari Pesci, avete voglia di divertirvi, ma chi vi sta accanto è già tornato con i piedi per terra. Cercate di mantenere la calma e di non estraniarvi.