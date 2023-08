Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 31 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 31 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, la Luna si fa languida per qualche tempo, ma fortunatamente non arreca grandi fastidi, eccetto qualche piccolo equivoco a livello sentimentale.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la giornata si prospetta piena di ottimismo, grazie ad uno splendido plenilunio. Oggi siete ancora più determinati e motivati a salvaguardare le vostre conquiste.

Gemelli

Cari Gemelli, l’ultimo cambio lunare del mese vi consiglia di dedicare più tempo la riposo. Potete affrontare le sfide che vi portano al successo, oltre a fare investimenti proficui, ma non dimenticate la salute.



CANCRO

Cari Cancro, tra un flirt e un’avventura vi state avvicinando a persone particolari, affascinanti e misteriose. Vi distinguete per l’originalità è il plenilunio di oggi vi inviata a ripartire in viaggio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 31 agosto 2023), il mese si conclude con un cambio lunare improntato sulla sfera fisica. Non sarebbe una cattiva idea fare un controllo generale dello stato di salute e degli eventuali disturbi cronici.

Vergine

Cari Vergine, questo caldo mese ha messo in moto non solo i sentimenti, ma anche le cose pratiche, grazie all’ultimo plenilunio che vi spinge a fare e inventare. Oggi farete tesoro di un utile insegnamento.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi siete avvolti da un leggero velo di ansia che non vi permette di godervi la giornata come vorreste. Forse c’è qualche questione importante che non avete ancora sistemato a dovere. Largo al relax in serata.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cambio lunare di oggi vi spinge a prestare maggiore attenzione all’amore. Ci sono delle cose che non possono aspettare settembre: oggi è il giorno giusto per agire.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna piena e contraria di oggi non vi fa di certo saltare di gioia, ma tant’è. Preparatevi al meglio il terreno per l’autunno, stagione in cui avrete meno pensieri per la testa.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete in splendida forma fisica e la Luna la accentua. Di ciò è molto felice chi vi ama, che vi ammira con orgoglio. Tuttavia, non dimenticate di prenotare le vostre visite mediche di routine.

Acquario

Pesci

Cari Pesci, la Luna piena di oggi è contraria e vi esorta ad essere più attenti al vostro stato di salute. Le soluzioni si trovano sempre, ma è meglio evitare di incappare in imprevisti.