Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 30 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore saranno possibili momenti di calo fisico o malesseri passeggeri dovuti alla Luna dissonante, dovreste cercare di dormire (o almeno riposare) un po’ di più.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, vi attende una giornata molto promettente, favorito soprattutto chi è in fase di chiusura di un accordo. Potreste trovarvi a firmare un contratto già nelle prossime ore.

Gemelli

Cari Gemelli, se da un po’ di tempo state facendo i conti con qualche grattacapo economico o magari siete in cerca di un finanziamento, il consiglio è di muovervi in questi giorni.

Cancro

Cari Cancro, allarme malesseri a cui si può rispondere soltanto con il riposo o chiedendo l’assistenza di un medico. Potreste sentivi un po’ “fuori fase” da qui a fine settimana.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 novembre 2023), il vostro sesto senso ora può svilupparsi a dismisura grazie all’influenza positiva della Luna, qualcuno potrebbe perfino fare sogni profetici…

Vergine

Cari Vergine, stelle valide anche per voi che vi incoraggeranno a seguire il flusso degli eventi con fiducia, determinazione ma soprattutto allontanando l’istinto di fare resistenza.

Bilancia

Cari Bilancia, state vivendo davvero un periodo magico! Siete affascinanti, attraenti, il carisma e le vostre capacità sono sotto gli occhi di tutti e questo vi dà grande gioia! Ottimo momento.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, in arrivo sorprese gradite, ad esempio la possibilità di fare un viaggio all’estero… Potete iniziare a preparare i bagagli perché un nuova eccitante avventura è dietro l’angolo.

Sagittario

Cari Sagittario, queste 24 ore rischiano di essere “struggenti”, con la Luna che andrà a toccare le corde più intense e drammatiche del vostro cuore. In ogni caso, anche se state vivendo una delusione d’amore evitate di farne un dramma.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, siete stanchi e magari anche un po’ nervosi, le stelle vi suggeriscono di fermarvi e rivalutare alcune cose. Bisognerebbe concentrarsi soprattutto su alcune frequentazioni da rivalutare, diventando quindi un po’ più selettivi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 30 novembre 2023), chi è in cerca di un lavoro dovrebbe approfittare di questa giornata per guardarsi attorno, cominciare a muoversi e capire cosa fare. Molto presto potrebbe arrivare una convocazione per un colloquio.

Pesci

Cari Pesci, giornata “no”, siate particolarmente cauti perché potreste incontrare problemi e ritardi un po’ dappertutto. Con quest’aria che tira il consiglio è di rimandare ogni progetto alla prossima settimana.