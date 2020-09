Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 settembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 settembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, oggi – 3 settembre 2020 – dovrete avere particolare riguardo per la vostra forma fisica. Non vi mancheranno di certo l’energia e la voglia di fare. Negli ultimi giorni però un evento in particolare potrebbe avervi stressato. Il popolare astrologo vi invita a cominciare una dieta depurativa oppure uno sport alternativo come lo yoga.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 settembre 2020), avete la Luna in aspetto armonico. Questo renderà le vostre storie d’amore più entusiasmanti e romantiche. Chi ha vissuto qualche dissapore con il partner, potrà sfruttare questa giornata per fare pace e rimettere le cose al loro posto.

Gemelli

Cari Gemelli, oggi dovrete usare molta cautela nei rapporti con gli altri. La Luna nel segno dei Pesci vi renderà più nervosi del solito. Per questo motivo potreste ritrovarvi a fare di una sciocchezza un dramma. Ingigantire le cose è da sempre il vostro forte, ma stavolta sarà essenziale andarci davvero con i piedi di piombo.

Cancro

Cari Cancro, oggi avete una bellissima configurazione planetaria. La Luna sarà in aspetto armonico. Vi sveglierete pieni di forza e determinazione. Sarà la giornata giusta per cominciare a espandere gli affari. Le stelle saranno dalla vostra parte e vi renderanno le cose molto facili e scorrevoli.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avrete una giornata nella quale raccoglierete molti frutti. Sarete formidabili per questioni di tipo pratico, soprattutto in famiglia. Avrete una schiera di astri e pianeti pronti a proteggere tutto quello che avete costruito e conquistato.

Vergine

Cari Vergine, oggi (3 settembre) ci sarà un cambio di Luna contrario. La salute sarà la cosa principale da tenere sotto controllo. Non potete permettervi di ammalarvi o di stare male. In ufficio e in famiglia è richiesta la vostra presenza al massimo de vostro potere. Fatevi avanti!

Bilancia

Cari Bilancia, oggi il lavoro sarà abbastanza faticoso. Marte contrario procurerà qualche contrattempo che rallenterà i ritmi. Dovrete avere molta pazienza prima di ritrovare stabilità e al momento non avete ancora l’energia giusta per combattere. Amore? Le stelle vi invitano a concentrarvi sul presente senza pretendere troppo da quello che possedete al momento.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi la Luna è in buon aspetto, sarà la complice giusta per quanto riguarda l’ambito sentimentale. La vostra mente sarà impegnata a pensare all’altra persona, a come vi fa stare e a quanto vi manca…

Sagittario

Cari Sagittario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (3 settembre), dovreste prestare molta attenzione alla forma fisica. Non esagerate soprattutto col cibo. Potreste sentirvi appesantiti e poco energici causa schifezze che avete gustato ultimamente… Dovreste dosare meglio le vostre forze, non sono infinite…

Capricorno

Cari Capricorno, quella di oggi si prospetta una giornata molto promettente, sia per quanto riguarda gli affari di cuore sia nel lavoro. Le stelle e i pianeti favoriranno i nuovi incontri, ma anche i nuovi progetti. Se si dovesse prospettare l’ipotesi di una nuova opportunità lavorativa, accettate senza pensarci troppo.

Acquario

Cari Acquario, oggi dovreste staccare la spina e soprattutto allontanarvi dall’ufficio e da casa. Il cambio di Luna potrebbe amplificare la tensione che vi ha agitato nei giorni scorsi. Avete bisogno di svagarvi, in generale di vivere le cose con più leggerezza e spensieratezza. Sarà questa la chiave per sentirvi meno carichi di responsabilità e frustrazioni.

Pesci

Cari Pesci, oggi vi aspetterà un cambio di Luna piuttosto complicato. La configurazione astrale potrebbe rendervi ansiosi, più nervosi del solito e propensi alla lite in famiglia e in ufficio. Secondo l’oroscopo di Branko, oggi prestate molta attenzione alla forma fisica: qualcuno potrebbe soffrire di problemi allo stomaco…

