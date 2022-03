Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 marzo 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 marzo 2022:

Ariete

Cari Ariete, in questa settimana ci saranno tante novità sul piano professionale, per cui se non avete già avuto delle soluzioni, attendete il weekend. Le stelle non vi deluderanno. Ricordate che certi treni passano solo una volta nella vita, prendeteli e andate nella giusta direzione.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, i pensieri negativi in questo periodo si affastellano nella vostra mente, cercate di allontanarli e pensare positivo. In amore dovete lasciarvi andare all’istinto soprattutto per quanto riguarda una storia appena nata. Fatevi avanti.

Gemelli

Cari Gemelli, questa Luna piena vi rende particolarmente nervosi. Cercate di stare attenti alla salute e non trascurare alcuni segnali. Senza preoccuparvi, ma se necessario rivolgetevi a un medico o ad uno specialista. Se avete un partner evitate litigi e conflitti.

Cancro



Cari Cancro, una giornata all’insegna del romanticismo, sia se avete una relazione stabile, sia se siete in cerca dell’anima gemella. Volete coronare il vostro sogno d’amore, e quindi magari pensare a un matrimonio o una convivenza. I tempi sono maturi. Per il momento rilassatevi e godetevi il presente, senza pensare troppo al futuro.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 marzo 2022), siete più determinati che mai. Potete portare avanti con entusiasmo i vostri piani e i progetti che avete in mente. Anche un investimento può essere una buona idea. Buttatevi, ma sempre con oculatezza.

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo siete particolarmente stanchi, avrete proprio bisogno di un po’ di riposo. Non preoccupatevi, vedrete che tutto migliorerà. Avete bisogno di ricaricare le pile, trascorrete qualche ora in compagnia delle persone a cui volete bene. Attenti alla salute.

Bilancia

Cari Bilancia, avete deciso di mettervi a dieta? Il momento sembra essere arrivato. Il problema è che avete poca forza di volontà, è questo che vi blocca. Un vero peccato. Fra qualche giorno vedrete che le cose andranno meglio e avrete la giusta motivazione.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, questa Luna piena porterà con sé un vento di passione. Il partner non potrà che esserne felice. Gli impegni sono tanti, sia a livello familiare che lavorativo. Trovate però del tempo per voi stessi. Se c’è una persona che vi piace, dichiaratevi senza paura.

Sagittario

Cari Sagittario, in questa giornata siete oberati di impegni, sia a livello familiare che lavorativo. Rischiate quindi di farvi travolgere dallo stress, perché le richieste nei vostri confronti sono davvero tante. Chiedete una collaborazione al partner, vedrete che saprà darvi una mano.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, questa Luna piena vi protegge e vi dà la giusta carica. Per voi si prevede una giornata tranquilla e senza inciampi. Programmate i vostri impegni e le varie attività. Per fortuna avete l’appoggio della famiglia e delle persone veramente importanti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 3 marzo 2022), questa Luna piena è la vostra forza. Avrete tante belle occasioni da cogliere al volo in campo professionale. Potete ricevere nuove promozioni e incarichi che saranno gratificanti e importanti.

Pesci

Cari Pesci, siete seducenti e dolci, e questa è un’ottima opportunità per quanto riguarda l’amore. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti e dichiaratevi. Che avete da perdere? Non mancheranno belle sorprese, ma non tenete due piedi in una scarpa! Sul lavoro date il massimo.