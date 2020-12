Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 3 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi di Branko potreste togliervi belle soddisfazioni sul fronte sociale, magari conoscere qualche persona speciale o stringere piacevoli amicizie. In vista delle festività natalizie potreste darvi allo shopping sfrenato, ma non esagerate se non volete trovarvi in difficoltà economica.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi di Branko vi trovate bene quando siete circondati da persone che la pensano alla vostra maniera. Sia sul lavoro che nello studio dimostrante il vostro talento e le qualità che possedete: solo così potrete sbaragliare la concorrenza (in particolare gli invidiosi) e fare carriera.

Gemelli

Cari Gemelli, sono giornate molto positive per gli investimenti. Potreste finalmente finalizzare l’acquisto di un terreno o di una casa, realizzando uno dei vostri sogni. D’altronde lavorate sodo e onestamente, per cui ve lo meritate. Trascorrete più tempo con la famiglia e i vostri cari, specie se avete dei figli.

Cancro

Cari Cancro, secondo l’oroscopo di Branko potreste ricevere entrate superiori al previsto grazie ad un lavoretto secondario. Con le festività natalizie in arrivo, avere un po’ di soldi da parte fa sempre comodo. In amore vivete giornate ottime sotto ogni punto di vista, sia per i single che per le coppie storiche. Passione alle stelle.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata davvero impegnativa ma al tempo stesso positiva. In amore i single potranno riallacciare un rapporto con una vecchia conoscenza. Attenzione però alle minestre riscaldate. Nelle coppie possibili discussioni con il partner per problemi di vecchia data. Sul lavoro dovete avere pazienza.

Vergine

Cari Vergine, giornata molto promettente per il vostro segno sotto ogni punto di vista. I single potranno fare un incontro inaspettato dal quale potrebbe nascere una relazione. Momenti di grande magia per le coppie di lunga data nei rapporti con il partner. Sul lavoro potreste portare avanti un progetto che vi darà grandi soddisfazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, secondo l’oroscopo di oggi di Branko oggi si prevede un giovedì 3 dicembre 2020 all’insegna della cautela. I single devono stare attenti prima di conoscere gente nuova, le stelle infatti non vi assistono. Anche i rapporti con il partner, per chi ha già una storia, sono molto tesi. Evitate discussioni inutili. Possibili problemi burocratici da risolvere.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo Branko si prevede una giornata molto promettente da tanti punti di vista. Sta a voi sfruttarla al massimo. I single potranno finalmente incontrare l’anima gemella. Bene anche i rapporti con il partner per le coppie storiche. Sul lavoro siete poco concentrati e rischiate di commettere errori gravi.

Sagittario

Cari Sagittario, giornata molto positiva per il vostro segno. Avete le stelle dalla vostra parte, per cui approfittatene se non volete trovarvi in difficoltà successivamente. Certi treni, sia in amore che nel lavoro, passano una volta sola nella vita. Le coppie vivranno momenti romantici e di intensa passione con il partner. Sul lavoro siete davvero fortunati.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata con qualche impegno in più da affrontare per il vostro segno. I single sono presi da tante questioni e al momento non pensano all’amore. Le coppie devono approfittarne per chiarire disguidi e litigi avuti con il partner. Meglio parlarsi subito e trovare una soluzione che rimandare all’infinito. Il lavoro vi porta via energie fisiche e mentali.

Acquario

Cari Acquario, si prevede una giornata nella quale volete dedicarvi a voi stessi, staccando il cervello dai tanti pensieri ed impegni quotidiani. I single devono capire cosa vogliono davvero, prima di lanciarsi in nuove conoscenze. Le coppie vivranno un mese cruciale nei rapporti con il partner: se ci sono stati litigi, parlatevi e chiarite. Sul lavoro è il momento di non mollare.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko si prevede una giornata davvero favorevole. Approfittatene. I single devono lasciarsi andare maggiormente e farsi guidare dall’amore. Non abbiate paura. Le coppie storiche devono aprirsi maggiormente nei rapporti con il partner. Sul lavoro tutto va a gonfie vele. Portate avanti i vostri progetti.

