Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 29 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, per voi prosegue un momento magico, con tanti successi in ogni campo. Cercate di cogliere tutte le opportunità che vi dona Venere in transito nel segno. Se siete single buttatevi con fiducia perché potreste incontrare l’anima gemella.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, con questo cielo così promettente potete togliervi belle soddisfazioni. Attenti perché ci sarà anche qualche rischio. Non date nulla per scontato ed evitate di prendervi rischi inutili. Cercate di non combinare pasticci. Solo così riuscirete a districarvi nelle situazioni più complicate!

Gemelli

Cari Gemelli, in questa giornata vi sentite un po’ sottotono e accusate una certa stanchezza. Non siete riusciti a riposare come avreste voluto e le stelle non sono certo dalla vostra parte. Cercate di adottare uno stile di vita sano ed un’alimentazione equilibrata. Occhio anche al portafoglio: ultimamente avete speso troppo.

Cancro



Cari Cancro, in casa c’è una certa tensione. Il nuovo mese comincerà con la Luna storta. Cercate di non lamentarvi, i sentimenti restano bellissimi nonostante qualche piccola lite e i single potranno contare su di una promettente Venere. Approfittatene.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 settembre 2022), c’è finalmente una buona ripresa dell’umore e in generale anche i piccoli disturbi vanno meglio e si attenuano fino quasi a scomparire. Di certo le difficoltà non spariranno del tutto, ma va senz’altro meglio. Sul lavoro riuscirete a compiere importanti passi in avanti avvicinandovi alla meta prefissata.

Vergine

Cari Vergine, c’è qualche tensione in famiglia, specialmente se avete dei figli. Cercate di non stare sempre sulla difensiva. La creatività non manca e le idee sono originali. Portate avanti i progetti in cui credete e non rimarrete delusi. Qualcuno potrebbe fiutare il vostro business.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di essere ragionevoli e non agire troppo d’impulso. Valutate bene le situazioni e le emozioni che provate prima di prendere decisioni importanti, specie sul lavoro. Non trascurate gli affetti e la cura delle persone a cui volete bene, approfittate per trascorrere una serata tranquilla in famiglia.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Marte vi rende particolarmente battaglieri ed energici. Siete disposti a tutto pur di far valere le vostre ragioni. In amore, se avete una relazione di lungo corso, può essere arrivato il momento di fare un passo in avanti importante, come il matrimonio o dei figli.

Sagittario

Cari Sagittario, il Sole nel segno porta una certa tensione e intolleranza in alcuni rapporti. Stringete i denti e non azzardate decisioni, questo vi consigliano le stelle. Una gita al mare potrà rigenerarvi ed allontanare i pensieri negativi. Avete bisogno di relax e spensieratezza.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, Marte splende e vi concede serenità e relax. Un incontro passionale potrebbe rivelarsi particolarmente speciale e interessante. Il weekend è pieno di emozioni e piccanti esperienze. Lo trascorrerete in gran parte sotto le coperte, preparatevi a fare le scintille.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 29 settembre 2022), giornata particolarmente positiva per il vostro segno. Nell’ultimo periodo ci sono state forti tensioni, ma adesso sembra andare tutto per il verso giusto. La sfera delle relazioni sarà gratificante poiché vi sentirete apprezzati dalle persone che vi sono vicino. Bene il lavoro, riuscirete a portare a termine gli impegni della giornata.

Pesci

Cari Pesci, in questo periodo vi sentite nervosi e poco appagati. Ci sono infatti in ballo situazioni economiche e lavorative molto complesse. Vorreste avere maggiori sicurezze a livello finanziario e nei rapporti con il partner. A breve potrete constatare l’arrivo di una svolta in positivo, andate dritti per la vostra strada senza timori.