Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 28 gennaio 2021:

Ariete

Cari Ariete, sono i cosiddetti giorni della merla, i più freddi dell’anno. Ma questo a voi tocca poco perché siete caldi dentro. Avete infatti una carica di passione e di erotismo che non passerà inosservata, sia se avete un partner, sia se ne state cercando uno. Potreste dunque organizzare una cenetta romantica, che senz’altro finirebbe sotto le coperte. Preparatevi a forti emozioni.

Toro

Cari Toro, in questa giornata dovete stare molto attenti, perché sarete stressati a causa del Plenilunio. Evitate scelte azzardate e mantenete la cautela sia sul piano personale che su quello professionale. Allontanatevi da situazioni scomode e attendete tempi migliori. Approfittate per dedicarvi all’amore, che riparte dopo un periodo no.

Gemelli

Amici dei Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko di oggi avete un quadro astrale davvero positivo. Possibili quindi nuove opportunità lavorative, soprattutto per chi è fermo da tempo e cerca una nuova occupazione. Gli amori di vecchia data potranno ritrovare splendore e passione, mentre i single potranno vivere forti e inaspettate emozioni. Dunque lasciatevi andare.

Cancro



Amici del Cancro, questa Luna piena vi rende ancora più sensibili di quanto già non siate di natura. Inoltre avete un intuito molto spiccato. Utilizzatelo al meglio, non vi tradirà. Chi vi conosce bene sa però che avete un lato nascosto, enigmatico, proprio come la Luna. Proprio questo lato oscuro, che mai svelate, è il vostro punto di forza.

Leone

Amici del Leone, in tutti i campi della vostra vita avvertite un forte stress e stanchezza. Vorreste mollare tutto e andarvene su un’isola deserta, ma sapete proprio che non è possibile. Avete subito tanti torti e questo vi ha abbattuto. Ci vuole uno scatto d’orgoglio per farvi alzare la testa e dire basta ai soprusi, sia sul lavoro che in famiglia o in amore. Presto le cose miglioreranno.

Vergine

Cari Vergine, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 28 gennaio 2021 – le stelle sono a voi favorevoli. Approfittatene. Ottime opportunità busseranno alla vostra porta. Sta a voi coglierle al volo. L’amore va a gonfie vele e potreste presto costruire qualcosa di importante. Portate avanti nuovi progetti con il partner, come una convivenza o il matrimonio. L’ansia comunque non vi abbandona.

Bilancia

Amici della Bilancia, in questo periodo potete davvero gioire perché le stelle sono dalla vostra parte. Venere in particolare oggi vi accoglie nelle sua braccia e promette ottime cose in amore. Potreste vivere emozioni inedite, come un colpo di fulmine che vi farà letteralmente perdere la testa. Insomma, fatevi trovare preparati.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi proprio non è aria. Il vostro quadro astrale è pessimo, per cui l’invito è quello alla massima cautela. Muovetevi, parlate e agite il meno possibile. L’ideale sarebbe quello di non muoversi dal letto tutto il giorno, ma ovviamente non è possibile. Non trascurate la cura del fisico. Eventualmente fate qualche controllo.

Sagittario

Amici del Sagittario, ottime prospettive per gli affari grazie al favore di pianeti di primo piano come Giove, Mercurio e Saturno. Può essere il momento giusto per una compravendita. Favoriti anche gli affari con l’estero. Se vi si presenteranno nuove occasioni, magari per fare carriera, coglietele al volo. Approfittatene per sentirvi finalmente liberi e realizzati.

Capricorno

Amici del Capricorno, l’oroscopo di Branko di oggi vi vede particolarmente determinati. Avete le carte in regola per fare bene e siete disposti a tutto pur di realizzare i vostri obiettivi. Ottime chance per chi vuole portare avanti un nuovo progetto. Non trascurate però gli affetti più cari, come l’amore, gli amici e la famiglia.

Acquario

Acquario, in questo periodo siete davvero giù di morale perché le cose non vanno come vorreste. Su con la vita, presto tutto si aggiusterà. Dovete essere più ottimisti. Certo, la sensazione è che tutto e tutti vi stiano remando contro. Ma non temete, è solo una giornata storta. Trovate conforto nell’abbraccio del partner o nella consolazione degli amici più cari.

Pesci

Pesci, secondo l’oroscopo di Branko è il momento di espandere i vostri contatti e le conoscenze per fare carriera e trovare nuove opportunità per il futuro in ambito lavorativo. D’altronde non potete restare fermi al palo. In amore è il momento di chiarire litigi e discussioni con il partner. Siate diplomatici.

