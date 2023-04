Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 27 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, aprile è ormai agli sgoccioli. L’oroscopo vi propone delle opportunità interessanti per la sfera professionale, mentre mette alla prova le vostre liaison sentimentali.

Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio marcia insieme a voi e vi regala successo in molteplici campi: sul lavoro primeggiate e vi distinguere in mezzo alla folla. La pace in casa è protetta e la forma fisica è al top.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere vi incoraggia e vi regala delle prospettive molto eccitanti, ma attenzione a non dare fondo alla pazienza. Utilizzate la vostra proverbiale pazienza e non prendetevela se qualcosa non va per il verso giusto.

Cari Cancro, è il vostro giorno fortunato per premere l’acceleratore e dare maggiore sprint alla vostra carriera. Occhio a non farvi prendere dai timori: fatevi avanti con chi conta!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 aprile 2023), qualunque sia la vostra situazione generale, oggi le stelle vi sorridono e vi promettono svolte positive a tutto campo. In serata il vostro sex appeal fa furore.

Vergine

Cari Vergine, le competenze che avete sviluppato vi faranno guadagnare la stima di alcune persone influenti nel vostro settore lavorativo che. Siete in salvo dalle scocciature, ma di contro Venere non vi sorride.

Bilancia

Cari Bilancia, giornata magnifica per raccogliere certe occasioni, che possono essere fonte di felicità. La strada dell’amore è spianata, mentre il lavoro è faticosamente appagante.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete fortissimi sul lavoro: vi muovete come schegge e riuscite a stringere accordi vantaggiosi. Non fatevi prendere però dalla smania del successo: potreste perdere la stima di un collega o socio.

Sagittario

Cari Sagittario, non temete per il lavoro, perché le stelle sono dalla vostra parte e vi proteggono dai guai. I viaggi sono favoriti, mentre l’amore vi dà delfino da torcere…

Capricorno

Cari amici del Capricorno, le idee non vi mancano, ora però dovete passare all’azione. Se volete stupire chi amate, puntate su qualcosa di diverso dal vostro solito: non sarebbe male uscire dalla comfort zone…

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 27 aprile 2023), la giornata è segnata da soddisfazioni e da rapporti con persone sulla Ostra stessa lunghezza d’onda. L’amore brilla nel cielo, ma qualcuno cerca di mettervi i bastoni fra le ruote.

Pesci

Cari Pesci, attenzione ai vizi e alle esagerazioni di ogni tipo. Le stelle stimolano il vostro appetito ma la forma fisica è le analisi del sangue potrebbero risentirne. Per fortuna la passione non manca e potete smaltire qualche calorie fra le lenzuola…