Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 maggio 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 maggio 2023:

Ariete

Cari Ariete, la Luna in opposizione continua a creare qualche difficoltà in amore. Sul lavoro potreste aver qualche contrasto con un Segno di fuoco. Nella seconda parte della giornata ci sarà qualche problema che dovrete affrontare! Siate lucidi e pazienti.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, riuscirete a dare il meglio, nonostante Venere e Marte opposti… questa settimana è difficile da gestire, ma grazie al vostro senso pratico ce la farete. Praticate sport ma state attenti a non farvi male.

Gemelli

Cari Gemelli, dovrete chiarire un piccolo intoppo con il partner, ma in generale, per quanto riguarda i sentimenti, la situazione è tranquilla. Nel fine settimana, l’amore tornerà anche in primo piano e avrete l’opportunità di nuove conoscenze. Sul lavoro siete troppo distratti e questo può crearvi delle difficoltà non indifferenti!

Cancro



Cari Cancro, Venere non è più opposta e vi regalerà un venerdì tranquillo. Da oggi ci saranno ancora dei miglioramenti e vivrete dei momenti emozionanti. Anche sul lavoro la situazione è buona, potrebbero giungere buone occasioni. Da sfruttare.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 maggio 2023), la giornata inizia con qualche incomprensione in amore, ma nulla di grave, una breve spiegazione rimetterà le cose a posto. Sul lavoro siete tornati determinati e creativi, è arrivato il momento di dimostrare le vostre capacità. L’oroscopo consiglia: un’ottima organizzazione faciliterà le cose!

Vergine

Cari Vergine, la Luna, in aspetto positivo, vi regala una giornata all’insegna dell’amore. Per quanto riguarda la professione, questo nuovo mese sarà molto positivo, cercate di approfittare delle occasioni che Luglio vi presenterà!

Bilancia

Cari Bilancia, giornata che parte sottotono, per migliorare poi nel pomeriggio quando la Luna si schiera dalla vostra parte, ma in amore continuate ad avere le vostre incertezze. Sul lavoro la situazione è molto simile, le cose procedono con una certa lentezza, probabilmente dovuta alla vostra insoddisfazione, per ciò che state facendo!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, molte tensioni, in questa giornata, sia in amore che sul lavoro; nel primo caso dovreste agire con cautela, per quanto riguarda la professione, la troppa agitazione che avete, può portarvi a commettere degli errori. L’astrologo consiglia: calmatevi e portate avanti i vostri progetti con serenità!

Sagittario

Cari Sagittario, continuano le difficoltà vissute nei giorni precedenti. Probabilmente dovuto a qualcosa di carattere pratico che vi irrita molto, ma ci sono tutti i presupposti per risolvere la questione. Per quanto riguarda i sentimenti, Venere, in questo mese, torna favorevole e vi spinge ad amare. Sul lavoro è questo il periodo buono, per chi decide di fare un lavoro autonomo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, per voi giornata incerta. In amore potrebbe arrivare qualche ostacolo, soprattutto i single, dovranno essere molto attenti ai nuovi incontri. Anche per quanto riguarda il lavoro la giornata è sottotono, cercate di tenere duro; provate a programmare qualcosa di nuovo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 maggio 2023), giornata molto energica per il segno del Acquario, sarà molto interessante per quanto riguarda gli incontri e i nuovi contatti. In amore, Luna e Venere vi regaleranno una giornata speciale. Sul lavoro, qualche piccola difficoltà farà ritardare la partenza di un progetto, l’oroscopo consiglia: pazienza!

Pesci

Cari Pesci, giornata di grande entusiasmo ed emozioni. Chi è solo vedrà arrivare una passione del tutto inaspettata, ma bellissima. Vince l’amore e trionfa su tutto.