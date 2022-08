Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 25 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, in queste ore l’autostima non vi manca, finalmente avete fiducia anche negli altri. Cercate, però, di mantenere la calma e contare sulle vostre forze per raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete un po’ confusi, avete bisogno di fare chiarezza nel cuore e nella mente. Cercate di vivere alla giornata e posticipate tutto a domani, quando il cielo tornerà a sorridervi. Passerà presto.

Gemelli

Cari Gemelli, avete perso le energie e avete intenzione di cambiare, di dare una svolta alla vostra vita. Avete bisogno di un po’ di sano e meritato riposo.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore cercate di prendervi una pausa, di rilassarvi. Avete tanta energia, cercate di non sprecarla: dovrete sfruttarla bene, quando servirà.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 agosto 2022), lasciatevi andare alle emozioni, ma non troppo. Dovete sempre stare con i piedi per terra.

Vergine

Cari Vergine, l’apparenza – spesso – inganna. Molti di voi in queste ore appariranno felici, sereni, ma in realtà saranno alle prese con dei problemi e delle difficoltà da superare.

Bilancia

Cari Bilancia, cercate di accettare il cambiamento, non potete sempre combattere. Ora nella vostra vita tutto sta procedendo a gonfie vele: approfittate di questo momento!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete bisogno di rallentare e di prendere una pausa dopo le ultime frenetiche ore: le soddisfazioni arriveranno, ma dov’è l’energia? Serve anche quella per andare avanti.

Sagittario

Cari Sagittario, cercate di confrontarvi, di chiedere aiuto a chi vi sta vicino e vi vuole bene. Avete tante idee che vi frullano per la testa, ma dovete fare chiarezza e vi serve un po’ di riposo!

Capricorno

Cari amici del Capricorno, non dovete essere preoccupati, non avete motivi validi per esserlo. Cercate di riposarvi, di rilassarvi e di ritrovare l’energia che vi contraddistingue da sempre.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 25 agosto 2022), avete tanta fiducia in voi stessi, nelle vostre capacità. Cercate, però, di non essere presuntuosi, di concentrarvi sui vostri obiettivi e di fare tanto, tanto sport. Alzatevi dal divano!

Pesci

Cari Pesci, vi sentite un po’ spaesati, quasi fuori posto. Avete bisogno di trovare un equilibrio tra lavoro e sfera sentimentale. Datevi da fare, ci riuscirete.