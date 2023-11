Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, vi aspetta una fase positiva. Nuovi stimoli entreranno nella vostra vita, con viaggi e fuoriprogramma in arrivo. Avrete un’ottima intesa con il segno dell’acquario.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, questo fine settimana vi metterà alla prova con una sfida importante nel campo professionale. Gli imprevisti non mancheranno, ma riuscirete a sfruttarli a vostro vantaggio.

Gemelli

Cari Gemelli, nuove prospettive si aprono per voi grazie a questo primo quarto che favorisce anche il settore lavorativo. Potrebbero arrivare novità nel lavoro, anche in settori diversi dal vostro. Utilizzate al meglio la vostra creatività e intelligenza



Cancro

Cari Cancro, nonostante la vostra agenda sia piena di impegni, troverete comunque il modo di divertirvi e fare qualche follia. Potrebbe esserci una fuga romantica in arrivo. Gli incontri con i nati sotto il segno dello Scorpione saranno favoriti.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 novembre 2023), alcuni atteggiamenti intorno a voi vi hanno infastidito, ma ora vi aspettano solo giornate serene. Questo cielo vi offre l’opportunità di chiarire eventuali malintesi con il partner.

Vergine

Cari Vergine, questa Luna in aspetto positivo vi permetterà di riconciliarvi con qualcuno e vi aiuterà a superare l’orgoglio. Gli incontri di lavoro saranno fortunati.

Bilancia

Cari Bilancia, l’arrivo di Venere nel vostro segno ha portato felicità, ottimismo e amore nella vostra vita!

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, avete chiesto aiuto a chi vi sta accanto per uscire da una situazione difficile, quindi cercate di non rovinare tutto con un tipico colpo di testa. Avrete un’ottima intesa con i nati sotto lo stesso segno. Questo cielo vi renderà terribilmente sexy.

Sagittario

Cari Sagittario, si è appena aperto un periodo positivo per voi del sagittario. La Luna favorisce gli accordi e gli incontri, facilitando anche l’intesa in amore. Mantenete la vostra grinta per il futuro.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete tenuto il vostro cuore in gabbia per paura di soffrire, ma è ora di liberarlo e lasciare spazio alla passione. Gli accordi professionali e il settore finanziario saranno favoriti.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 novembre 2023), spingetevi oltre i vostri confini e limiti. Avanzate con prudenza verso nuovi progetti, amori e mete.

Pesci

Cari Pesci, non potete sperare di cambiare la vostra situazione se rimanete nella vostra comfort zone. L’ignoto che tanto vi spaventa potrebbe riservarvi interessanti opportunità.