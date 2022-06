Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 23 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, giornata nella quale vi consigliamo di prendervi una pausa e staccare dai soliti impegni, per dedicarvi a voi stessi e a un po’ di meritato riposo. Se vi sentite troppo confusi, il consiglio è di ascoltare i consigli di chi vi vuole bene. Poi starete meglio.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, state recuperando armonia e serenità stando in compagnia delle persone che vi vogliono bene. Avete bisogno di riposo, il weekend ancora è lontano per cui cercate di concedervi un po’ di pausa e di ricaricare le pile.

Gemelli

Cari Gemelli, Venere nel segno vi sorprenderà fin da subito. Questo fine settimana è davvero ottimo per compiere grandi passi in avanti sotto ogni punto di vista. Favoriti gli incontri e le conoscenze. Chi è single da tempo può incontrare l’anima gemella.

Cancro



Cari Cancro, questo transito positivo di Venere vi permette di affrontare problemi e preoccupazioni con una buona dose di ottimismo. Potete togliervi belle soddisfazioni e dimostrare a tutti di che pasta siete fatti. Cercate di non essere troppo bruschi e allontanare chi vi ama.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 giugno 2022), Venere positiva vi permette di recuperare in amore. Dopo un periodo complesso, è il momento di risalire la china. Chi è single o ha subito una forte delusione sentimentale deve voltare pagina. Lasciatevi andare alle nuove emozioni!

Vergine

Cari Vergine, Venere in Gemelli torna contraria per cui il consiglio è di essere estremamente cauti e prudenti. Evitate discussioni, polemiche e dissidi. Insomma, agite con prudenza. Mantenete la calma e buttatevi alle spalle vecchi problemi e discussioni.

Bilancia

Cari Bilancia, questo è un momento d’oro per i sentimenti. Potete fare grandi conquiste. Venere è favorevole e in amore torna il sereno. All’interno della coppia può ritornare l’armonia perduta e anche la passione sotto le coperte.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, Venere non è più in opposizione e questa è un’ottima notizia. Potrete fare un incontro speciale e assolutamente inaspettato. Può essere l’inizio di un nuovo percorso, di una relazione speciale che darà frutti succulenti.

Sagittario

Cari Sagittario, in amore dovete fare attenzione perché questa Venere in Gemelli può portare del caos. Siate chiari e sinceri con chi vi circonda, altrimenti qualcuno proverà a mettervi il bastone fra le ruote e tutto vi si ritorcerà contro. State all’erta.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete più pratici e meno sognatori. Un’ottima cosa perché a volte stavate troppo con la testa fra le nuvole e questo non è assolutamente un bene. In particolare in ambito professionale, dove state spingendo per fare di più e farvi notare.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 23 giugno 2022), Venere in Gemelli riporta nuova linfa in amore. Ritornano belle sensazioni e la voglia di conoscere nuova gente se siete single da tempo. Le stelle vi invitano ad uscire e frequentare persone diverse. Potreste incontrare l’anima gemella.

Pesci

Cari Pesci, Venere contraria porta a una certa incertezza in amore e nella coppia. Avete dei dubbi sul partner o forse semplicemente non provate più nulla. Quando è così inutile trascinare la storia stancamente, trovate il coraggio per dirlo e voltare pagina, anche se fa male.