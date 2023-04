Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 20 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, dovete essere disposti ad accettare che gli altri sappiano più di voi su alcuni argomenti, anche se a volte vi sentite degli idioti! Con le stelle che vi guidano su un sentiero fortunato, siete in una posizione privilegiata per cambiare radicalmente la vostra vita.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, fa male quando amici e familiari si prendono gioco dei cambiamenti che avete fatto per mantenere la vostra salute. Ignorateli e andate avanti: ne vale la pena!

Gemelli

Cari Gemelli, smettete di rinviare le cose e mettetevi al lavoro. Aspettatevi forti scossoni in amore. La vostra forza fisica e mentale è in ripresa, quindi approfittate di questa rara opportunità per andare fino in fondo. Gli incontri saranno probabilmente vivaci ed è un’ottima occasione per far conoscere persone di diversa estrazione sociale.

Cancro



Cari Cancro, cercate di non essere amici di persone che si preoccupano solo di se stesse. Se necessario, interrompete la relazione. Ma non giudicate le persone senza aver almeno provato a mettervi nei loro panni per un momento. La sincerità a volte ferisce le persone (soprattutto quando le aspettative non vengono soddisfatte), ma non si può negare la sua capacità di guarire le ferite.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 aprile 2023), potreste sentirvi obbligati ad aiutare gli altri, ma prima dovete prendervi cura di voi stessi. Lavorare sui vostri problemi vi darà la forza e la saggezza necessarie per aiutare gli altri.

Vergine

Cari Vergine, potreste iniziare a sentirvi più vicini a un amico o a un familiare che non vedete o con cui non parlate da tempo. Cercate questa opportunità, soprattutto se il rapporto con il partner o con un amico è importante.

Bilancia

Cari Bilancia, dovete prendere l’iniziativa in tutto ciò che fate, ma dovete anche rendervi conto che non siete soli. Sognate in grande, pensate con coraggio e pianificate il futuro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, l’ispirazione sembra essersi esaurita, potreste dover dedicare più tempo a compiti meno eccitanti sul lavoro. Recuperate la fiducia in voi stessi facendo piccole cose che rafforzano la vostra personalità. Non distraetevi, andate avanti e agite con coraggio.

Sagittario

Cari Sagittario, basta perdere tempo a discutere su questioni poco importanti. L’obiettivo è trovare una soluzione amichevole, non una soluzione perfetta. Il confronto è scomodo per voi perché fa sentire la persona amata insicura.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, gli allineamenti planetari facilitano la vostra flessibilità, che vi aiuterà a mantenere una mente aperta e ricettiva ai cambiamenti nella vostra vita. Limiti e confini possono essere insopportabili.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 20 aprile 2023), se vi sentite felici, è segno che il vostro spirito è sano. Sfruttate questa sensazione positiva per fare nuove amicizie. Fate attenzione a ciò che dite o potreste perdere importanti informazioni di lavoro.

Pesci

Cari Pesci, se non date valore alle vostre idee, nessun altro lo farà. Siete ambiziosi e inclini all’impazienza e all’ansia. Avete finalmente abbandonato l’instabilità emotiva che vi affliggeva.