Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 giugno 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 17 giugno 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, in questa giornata siete davvero pessimisti e non riuscite a risultare propositivi e produttivi. Siete talmente tanto spenti, che anche se avete un ruolo di comando a lavoro finite per delegare agli altri, perché non avete voglia di darvi da fare. Un atteggiamento che può pesare anche nei rapporti di coppia.

Toro

Amici del Toro, vorreste maggior equilibrio ma non avete le idee chiare, per cui dovete in primis fare ordine nella vostra vita. Se necessario, chiedete consiglio a un amico o a una persona fidata, non avete nulla di cui vergognarvi. La vostra professionalità, unite a costanza e tenacia, vi porteranno lontano sul piano lavorativo.

Gemelli

Gemelli, secondo l’oroscopo di Branko vi siete posti un obiettivo ben preciso: stare bene dal punto di vista fisico e psicologico. Per farlo dovete allontanare dalla vostra routine alcol, bevande gassate e cibi grassi. D’altronde la prova costume è ormai a un passo. Non fatevi trovare impreparati.

Cancro

Amici del Cancro, sul lavoro potete contare su un rapporto con i colleghi davvero affiatato e splendido. D’altronde si vince e si perde insieme, per cui lavorare di squadra è sempre un’ottima cosa. Grazie al favore delle stelle, potrebbero arrivarvi delle belle offerte dall’estero, valutatele con calma. Serenità e complicità anche sul lavoro.

Leone

Amici del Leone, Venere arriva e vi protegge con la sua grazia e bellezza, soprattutto dal punto di vista dell’amore. Potreste quindi fare nuovi incontri e ricevere delle opportunità da cogliere al volo. L’eleganza vi contraddistingue. Fate shopping ma attenzione a non svuotare troppo il portafogli.

Vergine

Cari Vergine, siete così pignoli e ipercritici che finirete per dare fastidio a qualcuno. Ne avrete insomma per tutti e non riuscirete a tenere a bada la lingua. Cercate di mantenere la calma e non esagerare, altrimenti poi a mente fredda potreste risentirvi per qualche parola di troppo. Forse alla base c’è insicurezza, dovete avere più fiducia in voi stessi.

Bilancia

Amici della Bilancia, secondo l’oroscopo di Branko non potete pensare di mettere apposto tutto e subito, ma avete bisogno di mettere in chiaro ciò che non funziona e trovargli la giusta collocazione. Andate avanti passo passo e calibrando le vostre scelte. Siete molto creativi e focosi a letto, preparatevi a notti di grande passione.

Scorpione

Amici dello Scorpione, ci sono da valutare attentamente nuove proposte, parlatene con amici fidati e fatevi consigliare. Cercate però di ascoltarli e non fare sempre di testa vostra. Chi è single da tempo ha bisogno di restare libero e mantenere la calma. Se invece trovate quello giusto per voi, non fatevelo scappare.

Sagittario

Amici del Sagittario, avrete un giusto fiuto per gli affari e per il business, che vi permetteranno di sfruttare ghiotte occasioni prima degli altri. Datevi da fare dunque per capitalizzare questo vantaggio. Cercate di muovervi di più, di fare sport e curare maggiormente la forma fisica, che è un po’ claudicante.

Capricorno

Cari Capricorno, giornata positiva per Giove, che vi permette di cogliere al volo nuove proposte lavorative. In particolare ne potrebbe arrivare una molto stimolante dall’estero. Se pensate sia davvero allettante, sfruttatela e non lasciatevela scappare. Siete troppo saccenti e con la risposta pronta, potreste finire per litigare con il partner.

Acquario

Cari Acquario, Urano è il vostro alleato nelle questioni professionali, e vi consiglia di concentrarvi su un compito alla volta, se non volete perdere la pazienza e impazzire. Datevi delle priorità. Avete bisogno di rigenerarvi e siete parecchio confusi, ma pian piano tutto si sistemerà.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko vivete in questa fase un bailamme di emozioni di varia natura che non riuscite a raccapezzarvi. Non stancatevi troppo e fate attenzione se state tradendo il partner con un’altra persona a non farvi scoprire. Certo, non è un bel gesto, sarebbe meglio non tenere due piedi in una scarpa. Non trascurate il fisico.

