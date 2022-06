Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 giugno 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 giugno2022:

Ariete

Cari Ariete, per voi si preannuncia una giornata che inizierà con il piede giusto. Il lavoro non vi stanca, anzi – in particolare in questo periodo – vi è salutare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, attenti ai disguidi con il partner soprattutto nel corso del fine settimana che ormai è alle porte. Curate di più la vostra alimentazione, ne gioverete.

Gemelli

Cari Gemelli, siete emotivamente assonnati: dovreste uscire di più, aprirvi al mondo. Per quanto riguarda il lavoro, tutto procede a rilento, cercate di non strafare per recuperare.

Cancro



Cari Cancro, state progressivamente uscendo dalla vostra solitudine, bene così! Non mollate ora. Salute? Mangiate pasti leggeri, il caldo vi affatica.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 giugno 2022), l’amore tarda ad arrivare e forse per il momento è un bene. Per quanto riguarda il lavoro, non tutti i mali vengono per nuocere.

Vergine

Cari Vergine, esistono diverse tipologie di amore, sappiate distinguere e non disdegnare. Gli amici vanno e vengono, prendetene atto…

Bilancia

Cari Bilancia, cosa succede al vostro cuore? Forse potreste avere un sussulto nel corso del fine settimana. Per quanto riguarda il lavoro, attenzione alle lingue invidiose: non fateci caso… Siate superiori.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, vi attende una giornata di ripresa, non esagerate con gli incontri, concentratevi su voi stessi. Per quanto riguarda il lavoro, potrebbero esserci delle svolte interessanti a fine mese.

Sagittario

Cari Sagittario, la Luna nel vostro segno è di certo una garanzia di successo nelle relazione. Lo stesso, ovviamente, vale anche per i rapporti professionali.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, c’è qualche tarlo nella vostra mente, cercate di approfondire, di chiarire tutto. Lavoro? Per i lavoratori dipendenti, novità in arrivo dal mese di settembre.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 16 giugno 2022), non rimuginate troppo sul passato, cercate di agire e risolvere i vostri dubbi. Per quanto riguarda il lavoro, tutto va a rilento, ma solo per il momento…

Pesci

Cari Pesci, non rimanete incastrati nelle immagini del passato, cercate di smuovere il fango. Per quanto riguarda il lavoro, tutto evolverà a breve, la pazienza è la virtù dei forti.