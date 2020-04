Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 aprile 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 16 aprile 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di Branko quella di oggi sarà una giornata positiva per il lavoro che però richiede uno sforzo maggiore, dovete impegnarvi per ottenere quello che volete, il problema è quindi una questione di buona volontà. Non cambiate la strada che avete scelto per voi, potrebbero insorgere delle difficoltà. In amore i problemi non mancano, sta a voi decidere come trattarli.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di oggi avrete il totale controllo sulla vostra professione, vi sforzerete al meglio per migliorare le vostre prestazioni e seguirete i consigli di una persona vicina che vi aiuterà ad alimentare il carburante del vostro portafogli. In amore c’è un castello di silenzi che vi separa dal vostro partner, non insistete, concedete gli spazi giusti.

Gemelli

Cari Gemelli, i vostri poteri tattici e persuasivi vi aiuteranno a evitare uno scontro con il capo anziano della famiglia. Approfittate della giornata per lanciarvi in un nuovo azzardo economico, quello che può sembrare un punto morto per qualcuno potrebbe trasformarsi in un ottimo punto di partenza per altri. Non ignorate i segnali del vostro corpo, concedetevi qualche ora di fitness.

Cancro

Cari amici del Cancro, secondo Branko per voi sarà indispensabile rimanere concentrati sul lavoro quest’oggi, chi ha sete di potere deve seguire la propria ambizione costi quel che costi e voi da tempo non riuscite a colmare questa sete. Avete bisogno di recuperare un rapporto ostile, vi toccherà sfoggiare il vostro migliore lato persuasivo per riuscire nell’intento.

Leone

Cari Leone, secondo Branko quest’oggi darete libero sfogo alla vostra vena drammatica, siete attori mancati e per questo il più delle volte vi lanciate in scene da teatro, sarà colpa delle preoccupazioni finanziarie, ma quest’oggi sarete più nervosi del solito. State cercando nuove strade di guadagno, non vi arrendete subito al primo vicolo cieco.

Vergine

Cari Vergine, l’oroscopo di oggi sottolinea la necessità di ampliare il vostro orizzonte e di arricchire il vostro portfolio, non soltanto aggiungere una voce sul curriculum ma imparare realmente qualcosa di utile e costruttivo. La famiglia vi aiuterà in questo frangente.

Bilancia

Cari Bilancia, avete puntato a una promozione che tarda ad arrivare ma dovete essere pazienti, ogni cosa al suo tempo. A casa tira una brutta aria, gli incidenti domestici sono all’ordine del giorno e la frustrazione vi porterà a confidarvi con una persona che credevate amica e che invece sfrutta le vostre vulnerabilità per tirarvi un colpo basso.

Scorpione

Cari Scorpione, sarete più metodici sul lavoro, vedrete che questo nuovo atteggiamento vi permetterà di affrontare tutte le questioni lasciate in sospeso. Non correte rischi, evitate spese extra, calcolate ogni singolo centesimo, in questo periodo sarà importantissimo risparmiare quel che avete.

Sagittario

Cari Sagittario, secondo Branko il tempo si è come fermato, non passa mai, avete bisogno di trovare un nuovo hobby probabilmente, qualcosa che metta alla prova testa e fisico. Lavorate con l’ingegno che vi contraddistingue e le cose andranno meglio. Nella vita di coppia aleggia un certo nervosismo, questo vi rende un tantino suscettibili alle critiche.

Capricorno

Cari Capricorno, l’oroscopo di oggi vi suggerisce di agire utilizzando la voce della coerenza prima di prendere decisioni affrettate, ragionate e vedete di proseguire con le idee chiare. Non lasciatevi influenzare dai giudizi altrui, ascoltate quello che vi dice il vostro cuore.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko avrete la visita speciale di una persona a voi cara che tornerà dal passato per ricordarvi che la vostra amicizia esiste ancora, nonostante le ragnatele. Questo vi permetterà di indossare nuovamente il sorriso, tornerà il buonumore e ne risentirà tantissimo anche la vita di coppia.

Pesci

Cari Pesci, secondo Branko la giornata di oggi vi vede alla ricerca di alternative ma avete bisogno di capire quali obiettivi volete raggiungere. Avete imparato molto nell’ultimo periodo ma siete stanchi della teoria, volete passare alla pratica. State valutando il da farsi ma non rimanete prigionieri della vostra testa.

