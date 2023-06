Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 giugno 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 giugno 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso della giornata di oggi sarete molto attivi ed in grado di fare parecchie cose. Siete piuttosto energici e motivati e state lavorando in un’atmosfera armonica e allegra.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, sarete molto entusiasti e determinati soprattutto se avete a fianco dei collaboratori che agevoleranno il vostro lavoro. La vostra generosità vi indurrà a cercare di aiutare tutti, ma ci sono dei limiti…

Gemelli

Cari Gemelli, in questo momento vi manca la capacità di controllare la vostra relazione anche perché la direzione della vostra vita sentimentale sta prendendo delle pieghe inaspettate: belle o brutte? Dipende…

Cancro



Cari Cancro, vi attende una giornata particolarmente eccitante e redditizia. Dovete affrontare qualche problema lavorativo che affliggerà il vostro partner.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 15 giugno 2023), avete un grande bisogno di andare avanti e di raggiungere gli obiettivi che vi siete prefissati. Cercate di impiegare la vostra energia in progetti costruttivi.

Vergine

Cari Vergine, nel corso della giornata di oggi, 15 giugno, dovrete cercare di capire quali sono i vostri limiti anche per non andare incontro a delusioni. Il partner sarà più contento se trascorrerete più tempo a casa o con i vostri figli.

Bilancia

Cari Bilancia, il vostro istinto protettivo nei confronti degli altri verrà fuori in maniera preponderante nel corso della giornata di oggi. Riuscirete a risolvere un problema che vi assilla da molto tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, dovete prendere in mano le redini di un progetto per poter raggiungere un obiettivo importante. Approfittate di questa atmosfera spensierata per chiarire una situazione controversa.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore potreste avvertire la necessità di sfogarvi e di esprimere le vostre opinioni senza alcun limite. Dal punto di vista professionale potrebbero aprirsi delle nuove strade molto interessanti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, durante la gioranta di oggi – 15 giugno 2023 – sarà più facile riuscire a ottenere il supporto di amici o di un gruppo di collaboratori. Le vostre emozioni vi stanno spingendo dalla parte giusta.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 15 giugno 2023), vi attende una giornata importante per chiedere consiglio o aiuto a qualche amico importante. La vostra capacità di comunicare sarà al top.

Pesci

Cari Pesci, oggi la distrazione la farà da padrona. Cercate di rimanere sempre concentrati sui vostri obiettivi ed evitate di agire con superficialità.