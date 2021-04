Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 aprile 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 15 aprile 2021:

Ariete

Cari Ariete, l’esigenza di cambiare è al centro dei vostri pensieri. La passione che riuscite a trasmettere agli altri vi porterà verso nuovi traguardi.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – 15 aprile 2021 – nuove aperture si affacceranno nella vostra primavera dolce e promettente. Se lasciate spazio al sorriso, oltre ai sentimenti, anche gli affari ne trarranno beneficio.

Gemelli

Cari Gemelli, ottimismo e astri favorevoli regalano un ottimo periodo per voi. Divertenti, simpatici e sensuali, conquisterete chiunque. Conoscenze eccitanti per i single.

Cancro Cari Cancro, il quadro astrale parla di soldi in arrivo. Tenacia, professionalità e il supporto di Marte garantiscono traguardi importanti.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, non sarà semplice conquistarvi. I rivali stanno provando a scalfire la vostra posizione di comando, ma non ce n’è per nessuno: siete voi il Re della foresta.

Vergine

Cari Vergine, nonostante una schiera di concorrenti provi a creare difficoltà nel lavoro, voi, con un’intelligenza sopra la media, riuscirete a rispondere con diplomazia e professionalità ai loro attacchi.

Bilancia

Cari Bilancia, creativi, aperti e tanto curiosi dell’eros, tutti saranno attratti da voi, attenti a soddisfare questa voglia impellente, specialmente se non siete liberi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi – giovedì 15 aprile 2021 -, molti rapporti saranno a rischio rottura. Cercate di essere meno aggressivi e aspettate prima di passare ai fatti.

Sagittario

Cari Sagittario, un affare economico sta stuzzicando la vostra curiosità, ma qualche collaboratore potrebbe opporre resistenza. Seguite il vostro istinto e fidatevi di voi stessi.

Capricorno

Cari Capricorno, in arrivo proposte nuove e stimolanti, progetti eccitanti ed affari con la A maiuscola vi aspettano. La fortuna vi sorride.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, un po’ remissivi ed indecisi su alcune questioni lavorative, ma basterà un pizzico di coraggio e riuscirete a farvi valere.

Pesci

Cari Pesci, giornata piatta senza particolari o emozionanti situazioni. Sfruttate la pausa pranzo per dare libero sfogo alla vostra immaginazione.

