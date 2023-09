Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 settembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 settembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, le influenze planetarie potrebbero essere fonte di tensioni, specialmente quel Marte in Bilancia che genera in voi insofferenza. Fatevi forza e cercate di tenere duro, specialmente in ambito lavorativo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi date libero sfogo alla vostra sensualità, specialmente se avete il cuore libero da legami. Conoscenze e amori part time possono farvi divertire tantissimo.

Gemelli

Cari Gemelli, una magnifica Venere brilla verso di voi, ma questo non vi tiene al ripari dalla concorrenza amorosa: se c’è qualcuno che vi interessa veramente, tirate fuori il meglio di voi.



Cancro

Cari Cancro, se vi trovate in difficoltà, non esitate a chiedere una mano a coloro che conoscete e che sapete avere esperienza e competenze adatte alla vostra situazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 settembre 2023), i vostri affari andranno a buon fine se riuscirete a mantenere alto il vostro nome e la vostra immagine. Dunque, attenzione alle cadute di stile e tenetevi alla larga da situazione con zone d’ombra.

Vergine

Cari Vergine, siete sulla buona strada per raggiungere i vostri obiettivi, vi manca solo quel pizzico di coraggio in più per mostrarvi senza paura del giudizio altrui. Attenzione speciale alle interazioni sul web.

Bilancia

Cari Bilancia, sebbene le stelle non vi spingono ad atti di spavalderia, ciò non vi impedisce di seguire quel vostro proverbiale sesto senso che può cavarvi d’impaccio con velocità.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, continuate a condividere i vostri progetti con le persone che avete scoperto essere quelle giuste per il vostro futuro. Non rintanatevi in casa e soprattutto apritevi il più possibile.

Sagittario

Cari Sagittario, gli astri sono movimentati: cambi di programma e imprevisti sono inevitabili. Evitate di prendere più impegni di quelli che pensate di poter fare, altrimenti rischiate di non riuscire a fare tutto come vorreste.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, avete le idee molto chiare su cosa volete fare, dunque entrate in azione! Per i più giovani c’è il via libera delle stelle per avventure nuove, specialmente se si tratta di studi all’estero.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 settembre 2023), grazie alla potenza del pianeta rosso che scorre in voi, avete le carte giuste per affrontare al meglio la giornata. Cercate di organizzare meglio i vostri impegni, di modo da avere del tempo libero in serata.

Pesci

Cari Pesci, Saturno potrebbe rendere più difficili le sfide a livello fisico. Fatica e nervosismo non vi fanno essere al top come vorreste: meglio rimandare ad un altro giorno impegni onerosi.