Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 marzo 2024? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 marzo 2024:

Ariete

Cari Ariete, trattative e progetti di lavoro proseguono bene e sono favoriti dalle stelle. Nuove opportunità in arrivo. In amore evitate le discussioni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la Luna favorevole, unita a una splendida Venere, vi regala una giornata promettente per le relazioni, i contatti e i nuovi incontri ma anche per recuperare un rapporto molto incrinato e che sembrava perduto.

Gemelli

Cari Gemelli, in una fase di difficoltà generale dovete stare alla larga da persone e situazioni stressanti! State vivendo giornate faticose e siete molto agitati.

Cancro

Cari Cancro, Venere in Pesci vi regala un alone di fascino e magnetismo che non vi farà passare inosservati. Chi è stanco della solitudine, infatti, dovrebbe sfruttare questo periodo per rimettersi in gioco e fare nuove conoscenze!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, fate attenzione ai soldi e tenete a bada la situazione economica, in questo periodo meglio non fare il passo più lungo della gamba…

Vergine

Cari Vergine, giornata particolarmente proficua dal punto di vista del lavoro o dello studio, qualcosa si sta muovendo e nelle prossime 24 ore potrebbe arrivare una bella notizia.

Bilancia

Cari Bilancia, è tempo di rivedere bene i conti, le scadenze e tutto ciò che riguarda la sfera delle “uscite finanziarie”. Se dovete firmare un contratto assicuratevi di leggerlo bene prima.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sfruttate queste 24 ore per affrontare chi da tempo vuole remarvi contro e sta frenando la vostra corsa al successo!

Sagittario

Cari Sagittario, giornata positiva e promettente dal punto di vista lavorativo, qualcuno potrebbe ottenere una promozione o ricevere una proposta ghiotta (magari un nuovo ruolo che vi intriga).

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, l’amore e i legami familiari assorbiranno gran parte delle vostre energie, dovrete mantenere la calma e il sangue freddo in ogni circostanza anche se avete a che fare con persone che vogliono provocarvi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 14 marzo 2024), possibili intoppi di vario genere causati dalla Luna opposta, potreste approfittare di queste 24 ore per prendervi una pausa.

Pesci

Cari Pesci, stelle molto forti vi sosterranno in ogni progetto, sia sentimentale sia lavorativo, e vi aiuteranno a crescere!