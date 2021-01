Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 gennaio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 14 gennaio 2021:

Ariete

Amici dell’Ariete, una giornata all’insegna dell’ottimismo, e d’altronde ne avete ben donde. Non permettete che niente o nessuno possa intaccare il vostro buon umore. Le persone che vi stanno vicine vi danno la forza per andare avanti: affidatevi a loro e non modificate i vostri piani, ance se ci sono degli imprevisti.

Toro

Amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko oggi potreste avere una forte agitazione che vi rende nervosi e fuori forma, Sul lavoro, a causa di questo malessere, potreste commettere gravi errori. È normale quando voi e l’ambiente che vi circonda non è sereno. Siate positivi e concentratevi su ciò che conta davvero, così ritroverete il giusto equilibrio.

Gemelli

Amici dei Gemelli, ultimamente siete sempre molto introspettivi e riflettete su di voi e il vostro futuro. Si tratta di un’ottima cosa che vi permette di fare bilanci sul vostro futuro. Prendete il lato positivo delle cose e mettete in pratica i vostri progetti. Finita questa fase di esplorazione, potrete essere più razionali e guardare al futuro con ottimismo.

Cancro



Amici del Cancro, siete un po’ pessimisti perché tante questioni ancora non sono al posto giusto, ma non temete. Presto tutto andrà per il meglio. Sta a voi scorgere la serenità, che è più vicina di quanto pensiate. Un cambiamento inatteso potrebbe sconvolgere il maniera positiva la vostra routine. Non abbiate timore delle novità, anzi sfruttatele al meglio.

Leone

Amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko ormai siete in grado come pochi a destreggiarvi tra i tanti impegni della giornata. Un punto di forza che vi pone spesso davanti agli altri, soprattutto sul lavoro. Qualche circostanza poco gradita può scombussolarvi la giornata, ma voi saprete uscirne al meglio. Non abbattetevi e continuate a puntare i vostri obiettivi.

Vergine

Amici della Vergine, avete una grande autostima che è praticamente inscalfibile. Qualche imprevisto però potrebbe minarla, togliendovi una grande certezza. Puntate allora su un’altra grande qualità, vale a dire la creatività, che abbinata alla vostra maniacale precisione vi permette di portare a termine tutti i progetti che iniziate.

Bilancia

Amici della Bilancia, in ogni ambito della vostra vita date sempre il massimo per ottenere qualcosa di speciale. Non dovete avere dei rimpianti, ma al massimo fermarvi un attimo e riflettere su dove state andando. Datevi delle priorità, e cercate di portare a termine almeno i progetti più importanti. Se dovete fare degli investimenti, che siano mirati.

Scorpione

Amici dello Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko avete delle idee piuttosto ambigue circa il vostro lavoro. Forse non vi soddisfa più e vorreste qualcos’altro? Dovreste essere meno critici con voi stessi, perché in realtà siete riusciti a raggiungere degli obiettivi di fatto insperati e impossibili per molti. Che volete di più?

Sagittario

Cari Sagittario, ultimamente siete molto ottimisti e fiduciosi nei confronti di chi vi circonda. Certo, gli ultimi giorni sono stati gravosi di impegni e qualche imprevisto non è mancato, ma voi saprete ottenere il meglio anche dalle situazioni complesse. Questa fase del mese è propizia. Prendete eventuali sconfitte come un punto da cui ripartire e un’occasione per crescere.

Capricorno

Amici del Capricorno, in questi giorni potete contare solo su voi stessi e non vi fidate di nessuno, neppure delle persone tradizionalmente a voi più vicine. Una sorta di misantropia che ultimamente si è molto accentuata. Concentratevi su voi stessi, senza farvi troppo influenzare dagli umori e dalle idee di chi vi circonda.

Acquario

Cari Acquario, dopo un periodo molto difficile, avete ritrovato equilibrio e serenità. I piedi sono di nuovo saldi a terra e potete riprendere a inseguire concretamente i vostri obiettivi. Ritrovate anche il morale giusto e l’ottimismo, e potrete risolvere situazioni in sospeso da lungo tempo, senza trascinarvele ulteriormente.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko, i single hanno tanta voglia di rimettersi in pista e trovare la persona giusta da amare. Ricordate però che non potete provare sentimenti forti verso gli altri se prima non amate al 100% voi stessi. Risolvete dunque eventuali conflitti interiori. Siete un po’ giù di morale perché pensate che nessuno si preoccupi di voi, ma non è così perché tante persone vi vogliono bene e vi sostengono.

