Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 13 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, l’ultimo quarto di Luna risulta piuttosto pesante a livello fisico. Qualche disturbo che credevate passato per sempre potrebbe tornare: occhio soprattutto ai reni e alla pelle.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, Mercurio vi aiuta a raggiungere il successo. Qualcosa d’importante volge al termine, ma vi lascia pieni di ricordi ed esperienze costruttive per un futuro più radioso.

Gemelli

Cari Gemelli, l’ultimo quarto di Luna infuoca gli spiriti degli innamorati, mentre la bella Venere nel segno dona flirt ai cuori liberi. Qualunque sia la vostra situazione sentimentale, vi aspetta una giornata hot.

Cancro



Cari Cancro, il cambio lunare vi è contrario. Forse qualcuno oggi proverà o ostacolarvi o sarete voi stessi a mettervi da soli nei guai. Cercate aiuto in qualcuno di fidato ed esperto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 aprile 2023), avete diverse intuizioni che vi permettono di emergere dalla massa: riuscite a fiutare in anticipo come andranno certe situazioni. Venere intanto vi fa fare faville a letto.

Vergine

Cari Vergine, l’amore può mettervi a dura prova: non sono esclusi momenti di profonda riflessione nelle coppie che traballano. Preferite una dolorosa verità a una bella menzogna.

Bilancia

Cari Bilancia, l’ultimo quarto di Luna di oggi richiede una dose extra di cautela. Eventuali rapporti tesi tra familiari e conviventi possono sfociare in scontri dolorosi.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, il cambio lunare approvvigiona le vostre casse: guadagni niente male grazie ad accordi e affari molto vantaggiosi. Tenete a bada il nervosismo e i pensieri deleteri.

Sagittario

Cari Sagittario, valutate con attenzione le opportunità che Mercurio può mettere sul vostro percorso: se volete migliorare, preparatevi a diversi cambiamenti.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, l’ultimo quarto di Luna di oggi non è semplice, né per il corpo né per lo spirito. La concorrenza vi infastidisce e vi mette i bastoni fra le ruote, mentre tornano alla carica vecchi disturbi fisici.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 13 aprile 2023), il cambio lunare fa calare un senso d’inquietudine sul vostro oroscopo odierno. I vostri punti deboli sono allo scoperto, mentre i silenzi a casa creano un’insopportabile atmosfera.

Pesci

Cari Pesci, Venere di certo non vi aiuta a fare pace con il cuore, ma in compenso potete contare sul sostegno delle amicizie. Oggi la serata si prospetta allegra e spensierata, nonostante tutto.