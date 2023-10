Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 ottobre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 12 ottobre 2023:

Ariete

Cari Ariete, Marte finalmente passa in Scorpione e non è più opposto. Tuttavia dovete stare attenti alla salute a causa degli altri pianeti contrari.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, allarme rosso! Marte passa in territorio nemico, mettendo a rischio la salute e gli amori, per quanto questi ultimi siano protetti da Giove e Venere…

Gemelli

Cari Gemelli, il pianeta rosso fa si trova nel segno dello Scorpione: ciò vi esorta a dare maggiore rilievo alle faccende quotidiane, che avevate tralasciato a fare dell’amore.



Cancro

Cari Cancro, gioite oggi che Marte entra nel cielo dello Scorpione! Il pianeta della passione vi aiuta a ritrovare una buona forma fisica è un entusiasmo incoraggiante.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 12 ottobre 2023), dopo mesi e mesi di influssi positivi, Marte entra in posizione contraria. Prendetela con filosofia, anche questo passerà…

Vergine

Cari Vergine, avete Venere nel segno e Marte in posizione favorevole: non avete più scuse, adesso l’amore è a portata di mano!

Bilancia

Cari Bilancia, il pianeta rosso fa i bagagli e trasloca nel cielo dello Scorpione. Da questa Nuova poi Simone Marte vi esorta ad essere piu concreti e pratici.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ecco finalmente il primo pianeta che viene a farvi visita quest’anno: si tratta di Marte, vostro protettore! A partire da oggi avete forza e fascino a volontà.

Sagittario

Cari Sagittario, Marte si posiziona alle vostre spalle, nel cielo dello Scorpione, togliendovi un pochino la voglia di fare. Siate indulgenti con voi stessi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la nuova posizione di Marte vi libera dagli influssi negativi e vi trasmette rinnovata energia e determinazione.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 12 ottobre 2023), purtroppo per voi il pianeta rosso passa in posizione negativa: dovete stare attenti alla forma fisica ed evitate sforzi.

Pesci

Cari Pesci, Marte in Scorpione fa al caso vostro: il pianeta rosso ora vi aiuta ad ottenere dei buoni risultati in qualsiasi campo!