Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 11 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, sapete esattamente ciò che volete dal vostro futuro, ma ciò che desiderate non corrisponde alle aspettative che le persone hanno su di voi. Seguite le vostre aspirazioni senza rimpianti.

Toro

Cari Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, ci sarà molta sincerità con le persone che vi stanno intorno. Questa troppa franchezza vi potrebbe creare disagio. Cercate un punto di incontro.

Gemelli

Cari Gemelli, le questioni urgenti stanno procedendo bene e in modo regolare, non avete molta tensione che deriva da scadenze importanti. Vi preoccupa il lavoro eccessivo, forse dovreste prendervi una pausa.

Cancro

Cari Cancro, in questo periodo siete molto frustrati e per questo motivo vi sentite come se stesse per esplodere da un momento all’altro. Dare in escandescenze non è il modo migliore per raggiungere i vostri obiettivi.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (11 marzo 2021), se il vostro scopo è quello di fare dei progressi positivi, dovrete evitare di essere troppo impulsivi. Provate ad essere più strategici del solito…

Vergine

Cari Vergine, durante la giornata di oggi vi sentirete finalmente pronti a fare un salto di qualità che sognavate da tanto. Concentratevi sulla vostra felicità.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi – 11 marzo – vi sentirete circondati da persone molto superficiali. Questo vi creerà molto disagio e frustrazione: cambiare cerchia di affetti potrebbe rivelarsi una cosa positiva. Molto positiva.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, potrete sfruttare dei consigli che vi sono stati dati nel passato da alcuni conoscenti e questo potrebbe portarvi a risolvere delle problematiche importanti.

Sagittario

Cari Sagittario, quando una persona è comprensiva come lo siete voi, una sfuriata potrebbe lasciare di stucco sia voi che le persone che vi circondano. Ma state tranquilli: ogni tanto sfogarsi fa bene.

Capricorno

Cari Capricorno, siete persone che tendono a dare molte interpretazioni alle azioni degli altri. Siete molto lungimiranti. In alcuni casi la vostra mania del controllo potrebbe nuocervi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko, in questo momento riuscireta a dimostrare molto bene la vostra lealtà alle persone che lo meritano.

Pesci

Cari Pesci, durante la giornata di oggi potreste risultare troppo precisi in quello che fate, quasi fastidiosi… Non cambiate mai il vostro modo di essere. Al massimo provate a trovare dei compromessi.

