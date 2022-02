Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 febbraio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 febbraio 2022:

Ariete

Cari Ariete, avete bisogno di un po’ di privacy. Bene la forma psicologica, ma avete bisogno di riposare: cercate di ascoltare di più il vostro corpo! Assecondatelo.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete ripiegati su voi stessi, ma avete intenzione di andare avanti e di seguire i vostri progetti. Attenzione: state consumando troppe energie e la stanchezza si farà sentire.

Gemelli

Cari Gemelli, vi sentite liberi e state pensando al futuro e a tutti i progetti che avete. Le notizie positive stanno arrivando anche in campo finanziario e la vostra forma fisica è in miglioramento.

Cancro



Cari Cancro, nelle prossime ore vi sentirete ispirati: state andando nella giusta direzione. Cercate di abbandonare le cattive abitudini, prestate attenzione soprattutto alla dieta!

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 10 febbraio 2022), basta pensare al passato, non ha più alcun senso. Cercate di portare avanti le vostre idee: siete felici, ma bisogna anche vuotare il sacco e parlare se c’è qualcosa che non va…

Vergine

Cari Vergine, avete tanti pensieri per la testa, ma bisogna cercare di focalizzarsi di più su voi stessi. Meglio essere dinamici: che ne dite di una passeggiata all’aria fresca?

Bilancia

Cari Bilancia, sentite la necessità di evadere, di fuggire dalla quotidianità. La fortuna è dalla vostra parte e le nuove esperienze sono in arrivo: l’entusiasmo non vi manca di certo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, basta ritornare sempre sul passato, non vi fa bene e non si vive con i rimpianti. Cercate di essere più speranzosi.

Sagittario

Cari Sagittario, le informazioni ci sono, ma bisogna capire se è tutto vero: non fidatevi ciecamente di chiunque. Cercate di stare attenti ai movimenti: bene le attività in acqua.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, la giornata è vivace, allegra e gli incontri sono favoriti. Cercate di trovare un equilibrio tra mente e corpo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (giovedì 10 febbraio 2022), mettetevi in testa una cosa: non avete la bacchetta magica per modificare tutto. Cercate di riflettere di più. Serve stabilità.

Pesci

Cari Pesci, basta con i pettegolezzi, cercate di informarvi di più e di non fidarvi troppo. Prendetevi cura del vostro corpo.