Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, giovedì 10 dicembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, secondo l’oroscopo di oggi la Luna in Bilancia non vuole lasciarvi in pace, oggi è in fase calante ed è più invasiva di ieri, sarà utile per riorganizzare la vita di coppia e chiarire i rapporti con i parenti, contattate anche quelli lontani. Saturno per tre anni in Capricorno ha staccato qualcosa, ma oggi le novità che arrivano sono positive.

Toro

Cari Toro, non siate così ansiosi, chi insegue i vostri obiettivi è comunque indietro, Mercurio vi dà quella spinta mentale utile a scappare lontano, le idee saltano fuori come funghi nel terreno, Giove aggiunge anche un pizzico di fortuna che male non fa, sfruttatela finché è in Capricorno con Saturno. Affari grandi, non perdete tempo con piccole proposte.

Gemelli

Cari Gemelli, secondo l’oroscopo di oggi di Branko l’opposizione dal Sagittario non vi fa vivere molto bene le collaborazioni con il solito impegno, siete ostinati e prendete ciò che gli altri non possono dare, un gesto di riconciliazione suggerito da questa Luna amica in Bilancia che risveglia dolci sensazioni nel cuore. Sarete corrisposti in amore con la passione di Marte e Plutone negli ultimi 20 giorni dell’anno può succedere di tutto.

Cancro

Cari Cancro, quest’oggi subentra un aspetto che può avere un forte impatto sulla sessualità di tutti i segni, il sestile tra Venere-Scorpione e Plutone-Capricorno, tra i sensuali in assoluto, ma per voi Plutone non è positivo quindi occhio alle nuove storie, anche Marte è contrario. Nelle relazioni coniugali questa sagra dei sensi può essere in realtà molto utile.

Leone

Cari Leone, secondo l’oroscopo di oggi di Branko potete ancora fare affidamento su questa bella Luna in Bilancia che calma i bollenti spiriti accesi da Venere anche se agita la famiglia e la presenza del Sole e Mercurio in Sagittario vi aiuta a ritrovare sintonia con la persona amata, mantenete buoni rapporti professionali con persone che saranno utili nei prossimi mesi, quando il campo delle collaborazioni sarà sotto stress.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, l’aspetto fisico è la prima cosa che cattura l’occhio, incuriosisce, può attirare o allontanare, è normale, ma l’aspetto di oggi riguarda Venere-Plutone che fa innamorare tutti a prima vista, senza pensare troppo al dopo. Se siete single in cerca d’amore, potete anche lanciarvi in questa particolare esperienza, avete anche uno splendido Giove dalla vostra parte quindi potrebbe andarvi bene.

Bilancia

Cari Bilancia, arrivano i nemici, un battaglione di concorrenti nella professione che scendono dalle montagne del Capricorno per sconfiggervi, ma non hanno molto tempo con Saturno che rimane pericoloso per 7 giorni, c’è poco tempo per organizzare un recovery plan, godetevi questa Luna – ultima del 2020 – e non fatevi distrarre dalle piccolezze, neanche dalla famiglia agitata e dall’aumento delle spese.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko stiamo andando verso altre tempeste astrali che toccheranno le collaborazioni professionali e rapporti che avete o non volete avere con l’ambiente lavorativo, non ci sono avversari particolarmente temibili, ma persone che si intromettono nelle vostre questioni, mettete le cose in chiaro prima di Saturno in Acquario.

Sagittario

Cari Sagittario, bisogna reagire alle sensazioni negative che produce il quadrato tra Sole nel segno e Nettuno in Pesci, tocca pure la salute ma non dovrebbe creare molti problemi, avete la forza di Marte dalla vostra parte, occhio al campo pratico, affari. Luna in Bilancia è perfetta per intrecciare nuovi legami prima di diventare nuova il 14 offre infatti occasione di guadagno.

Capricorno

Cari Capricorno, non dovete temere gli effetti negativi dal difficile aspetto del Sole e Nettuno in Pesci, secondo Branko questo è un segno con cui avete un rapporto privilegiato, ma un po’ di veleno arriva sempre e voi sapete usare bene le parole come arma di distruzione. Questo può andare bene se è necessario nei rapporti professionali, ma non in amore, lì sarà un completo disastro. Il campo sentimentale è stato più volte ignorato forse proprio a causa del successo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di oggi di Branko cominciate ad essere irrequieti e impazienti, sentite già l’arrivo di forze cosmiche nuove nel vostro segno nella vostra vita. Tra sette giorni Saturno è qui, ma dovete stare attenti, prudenza, perché vi aspetta l’esame di una Luna molto severa in arrivo questo weekend. Venere è fredda in Scorpione, che rappresenta anche il simbolo del vostro successo.

Pesci

Cari Pesci, Nettuno, vostro governatore, oggi è in quadratura diretta con il Sole in Sagittario, uno degli aspetti più ambigui, che richiede massima concentrazione specie nelle questioni lavorative,è molto facile sbagliare strada inseguendo un’utopia, un errore di cui potreste pagare amare conseguenze. Dalla vostra avete la più grande delle fortune: l’amore.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Giovedì 10 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 10 dicembre 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Giovedì 10 dicembre 2020