Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 novembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 8 novembre 2020:

Ariete

Cari Ariete, per voi la giornata evidenzierà soluzioni che porteranno a una maggiore mobilità. Sul lavoro arriverà un’occasione per cambiare il vostro ruolo professionale o aumentare la leadership. Negli ultimi giorni siete stati abbastanza fortunato in termini finanziari e materiali, pensate a lungo termine.

Toro

Cari Toro, approfittate della giornata per creare soluzioni e strategie di lavoro: ci sono nuove partnership in arrivo. Branko sostiene che è un buon momento per avvicinarsi ai bambini, scambiare confidenze in amore o innamorarsi di nuovo. Provate ad accettare i punti di vista degli altri per cambiare.

Gemelli

Cari Gemelli, è il momento di rafforzare le amicizie e salvare vecchie relazioni, consolidando le tue vostre affettività. Vi aspetta una giornata ricca di emozioni e ispirazione per realizzare il cambiamento. Avete una visione profonda della vita che sicuramente avete ereditato dalle tue esperienze passate.

Cancro

Amici del Cancro, le comunicazioni di oggi ispireranno nuove attività o viaggi. Cercate di puntare su una routine equilibrata e sana: allenatevi in palestra, camminate e mantenete una dieta equilibrata. Tutto questo contribuirà al vostro benessere emotivo e alla stabilità. Branko vi suggerisce di provare a pensare ai dettagli che trovate fastidiosi come trampolini di lancio per la vostra visione più ampia.

Leone

Cari Leone, se siete in una coppia da lungo tempo è il momento di dimostrare il vostro sentimento con un regalo speciale. Sul lavoro sarà un mese complicato, qualche discussione con colleghi potrebbe appesantire ulteriormente l’ambito lavorativo. Fisicamente vi sentirete bene, grazie all’influsso positivo di Marte che vi regalerà energia, forza vitale e buonumore.

Vergine

Amici della Vergine, Venere per buona parte del mese staziona in Bilancia e vi provoca sentimenti altalenanti. Con il passaggio nel segno dello Scorpione ci sarà un vero risveglio dei sensi e vi lascerete andare andare alla passione. Sul lavoro arriverà un incremento delle entrate. Pace con Gemelli, dispetti con Pesci.

Bilancia

Cari Bilancia, in materia di soldi pensate troppo agli altri e troppo poco a voi stessi: cercate di organizzare meglio il vostro budget. A livello sentimentale, se siete in una relazione a lungo termine, vivete un momento di grande stabilità, ma questo conforto può installarvi in una routine pericolosa: trovate un modo per alimentare la passione.

Scorpione

Amici dello Scorpione, Venere si presenterà nel vostro segno zodiacale soltanto alla fine del mese. Sul lavoro, grazie al passaggio di Mercurio riuscirete a produrre idee creative con ottimi risultati sia in ambito lavorativo sia di studio. Fisicamente rischiate di esagerare a causa della grande carica di energia. Trovate il tempo di prendere una pausa e riposare.

Sagittario

Cari Sagittario, cosa vi sta succedendo? La Luna Nuova dietro le spalle, insieme con Sole e Mercurio, fa emergere vecchi rancori che pensavate sepolti e invece erano solo sopiti. Non riaprite i conflitti. In amore le coppie stabili proveranno insieme momenti magici. Sul lavoro, accettate i compiti più difficili e dimostrate di cosa siete capaci.

Capricorno

Cari Capricorno, Venere contraria vi spinge a cadere in sentimenti malinconici e nostalgici. Ambiente teso in famiglia a causa di Marte in Ariete che crea una quadratura non piacevole. Ancora qualche giorno e tornerà la passione. I single potrebbero trovare sintonia con qualcuno conosciuto nel mondo del lavoro. Complicità con Toro, incompatibilità con Cancro.

Acquario

Amici dell’Acquario, la coppia procede spedita verso una stabilità molto importante, anche dal punto di vista dell’intimità. Le storie vacanziere sono ormai un lontano ricordo. Sul lavoro attraversate un periodo che all’apparenza potrebbe sembrare complesso, ma in realtà serve solo più organizzazione. Uscite con Sagittario, diffidenza con Ariete.

Pesci

Cari Pesci, il vostro percorso potrebbe intrecciarsi con quello di affascinanti persone straniere. Se potete, progettate un lungo viaggio.Per le coppie stabili saranno giorni tranquilli e spensierati. Per i single potrebbe essere il momento della scelta. Nel lavoro è giunto il momento di lasciarvi andare alla creatività, cogliete l’occasione giusta per guardarvi intorno all’insegna della vostra libertà.

