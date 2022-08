Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 7 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, la giornata vi regalerà enormi soddisfazioni soprattutto dal punto di vista sentimentale. Approfittate per riposare, la prossima settimana si preannuncia impegnativa e ricca di impegni.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la vostra condizione fisica non è delle migliori, ma fortunatamente il buon umore non vi ha abbandonato. Tenete duro, le ferie si avvicinano.

Gemelli

Cari Gemelli, possibile svolta in arrivo in ambito lavorativo: dipende solo da voi. Mettetecela tutta e vedrete che i risultati arriveranno.

Cancro



Cari Cancro, cercate di risolvere quel problema in famiglia o una semplice incomprensione potrebbero presto trasformarsi in qualcosa di più serio.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 agosto 2022), giornata complicata dal punto di vista fisico. Nell’ultimo periodo avete strafatto come al vostro solito e ora ne pagate le conseguenze. Rilassatevi e recuperate le energie.

Vergine

Cari Vergine, continuate a frequentare quella persona che vi fa stare male. È arrivato il momento di prendere una decisione che questa volta sia definitiva.

Bilancia

Cari Bilancia, le tensioni a lavoro non rovinano il vostro buon umore in famiglia. Cercate di mantenere sempre questo spirito, le cose si risolveranno presto anche in ambito professionale.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, una giornata al mare non potrà che migliorare il vostro umore dopo una settimana piuttosto impegnativa dal punto di vista professionale. Attenti a non esagerare a tavola.

Sagittario

Cari Sagittario, avrete una incomprensione con il vostro partner: cercate di risolvere subito la cosa e soprattutto di mantenere la calma altrimenti le cose potrebbero prendere una piega spiacevole.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, siete a un passo dal raggiungere quell’obbiettivo che vi eravate prefissati. Ancora un piccolo sforzo!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 7 agosto 2022), vi sentite svuotati dopo diverse liti in famiglia, ma non disperate, tutto tornerà a splendere.

Pesci

Cari Pesci, le incomprensioni a lavoro non vi aiutano nemmeno a casa: è arrivato il momento di separare la carriera dalla vita privata.