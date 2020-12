Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 dicembre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 dicembre 2020:

Ariete

Amici dell’Ariete, vi attende una domenica interessante, ma attenzione e frenare la vostra irruenza: con Marte e Mercurio, rispettivamente si trovano nel vostro segno e nel segno del Sagittario, potreste andare oltre i limiti e diventare eccessivi.

Toro

Cari Toro, siete molto agitati e nervosi ormai da giorni, e vi occorre decisamente una pausa. Provate a usare la domenica per allentare la tensione e riposarvi. In caso contrario, potreste andare incontro a qualche piccolo problema nei prossimi giorni.

Gemelli

Amici dei Gemelli, per voi il mese di dicembre sarà positivo. Forse oggi è la giornata adatta per gettare le basi di un nuovo e ambizioso progetto professionale su cui intendete lanciarvi, e che renderà il 2021 il vostro anno fortunato.

Cancro

Cari Cancro, per coloro che stanno pensando all’acquisto di una casa o che sono già in trattativa, Branko prevede in arrivo una giornata vantaggiosa. Avete dalla vostra parte, in questo momento, il sostegno delle stelle che aiutano la vostra ricerca.

Leone

Amici del Leone, per voi è in arrivo una giornata particolarmente positiva. Siete single? Provate a sfruttare il favore delle stelle per fare conquiste. Avete una relazione stabile? Riuscirete a superare tutte le difficoltà con il vostro partner. Bene anche il lavoro.

Vergine

Amici delle Vergine, si prospetta una domenica davvero stimolante. Per i single le stelle sono dalla vostra parte, per le coppie il suggerimento di Branko è di farvi guidare dal vostro intuito. Ottime idee in arrivo sul lavoro. Le vostre energie sono abbastanza buone.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi in arrivo una giornata piacevole. Organizzate qualcosa con i vostri amici, trascorrete del tempo insieme, soprattutto se siete single. Per le coppie: con il vostro partner presto arriverà qualche interessante novità. Il lavoro? Presto avrete qualcosa da festeggiare.

Scorpione

Amici dello Scorpione, il consiglio di Branko per oggi è quello di essere cauti. Non vi catapultate subito in una nuova storia d’amore, se siete single. Per le coppie ci potrebbe essere qualche tensione con il vostro partner. Sul lavoro cercate di mantenere la calma.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi siete molto motivati. In amore state ritrovando l‘entusiasmo di un tempo. Ma se siete in una coppia, cercate di capire che cosa vi lega, l’abitudine o l’amore? Sul lavoro siete decisi a raggiungere i vostri traguardi.

Capricorno

Amici del Capricorno, oggi provate a mantenere l’ottimismo. Il suggerimento per i single è di vedere il lato positivo delle cose. Nelle coppie, cercate di svagarvi con il vostro partner e di liberare un po’ la mente. Sul lavoro non affaticatevi troppo.

Acquario

Cari Acquario, oggi dovrete essere prudenti. In amore non è il momento di correre. Nelle coppie tutte le cose non dette con il vostro partner tornano a tormentarvi. Sul lavoro non fate passi avventati, continuate come avete sempre fatto.

Pesci

Amici del Pesci, la giornata sarà tranquilla. In amore per i single state cercando di capire cosa desiderate. Per le coppie, con il vostro partner state recuperando la tranquillità e la serenità di un tempo. Sul lavoro staccate un po’ la spina.

