Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 agosto 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 6 agosto 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore di questo fine settimana di agosto ci sarà un po’ di tensione nell’aria. Non troppo, ma quanto basta preoccuparsi su qualcosa che non è un grosso problema.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, avete molto di cui essere grati durante queste ore di agosto. Il motivo potrebbe essere che avete fantasticato sulla persona amata. State giocando con i pensieri nella vostra testa, perché non farli diventare reali?

Gemelli

Cari Gemelli, presto, se non già ora, sarete sopraffatti se non riuscirete a tenere la situazione sotto controllo. La vostra voglia di eccellere nel lavoro darà i suoi frutti, avrete la vostra ricompensa.

Cancro



Cari Cancro, per voi dopo quella di ieri è in arrivo un’altra giornata frenetica. Potete fare molto se vi ricordate di non costringere completamente gli altri a fare ciò che volete che facciano. Il vostro partner potrebbe non apprezzare troppi ordini da parte vostra.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 agosto 2023), un viaggio è una buona opzione per cercare di porre fine alla monotonia e alla noia che vi assedia ultimamente. Lavoro: vi attende un periodo un po’ difficile a causa dell’accumulo di impegni da dover smaltire.

Vergine

Cari Vergine, dovete avere una mano ferma per rimuovere dal vostro fianco tutto ciò che potrebbe essere fastidioso. Troverete l’energia per intraprendere le riforme necessarie e sfruttare così il vostro tempo libero.

Bilancia

Cari Bilancia, la vostra autostima potrebbe non essere molto buona dopo alcuni commenti senza senso di alcuni amici. Non prendeteli nel modo sbagliato.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sperimenterete un folle desiderio di rompere con ciò che non vi rende felici. Ottimo rapporto con gli altri. Amore: pettegolezzi, gelosie e incomprensioni saranno cancellati dalla vostra vita.

Sagittario

Cari Sagittario, nel corso delle prossime ore farete cambiamenti essenziali per la vostra felicità. Sentirete legami che rovineranno il vostro umore.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, vi comporterete come un tenace guerriero anche se la fortuna, per ora, vi mette contro il muro. Possibili alcune discussioni in famiglia.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 6 agosto 2023), il vostro umore è buono e abbastanza ottimista. Questo vi porterà a un grande successo in tutti gli ambiti. Amore: non aspettatevi che il vostro partner capisca quali sono i vostri reali bisogni. Parlatene apertamente.

Pesci

Cari Pesci, risolverete vari problemi che vi preoccupavano e vi tenevano svegli la notte. Se avete bisogno di un cambiamento, iniziate dalle cose più piccole.