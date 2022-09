Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 settembre 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 settembre 2022:

Ariete

Cari Ariete, siete affaticati a causa del troppo lavoro delle scorse settimane. Approfittate per riposarvi e ricaricare le batterie.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, la gratificazione professionale ricevuta di recente è un punto di partenza per voi: siete di quelli che non si accontentano mai.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore le cose potrebbero andare meglio di così: pazientate, anche per voi arriverà la tanto agognata anima gemella.

Cancro



Cari Cancro, non sempre tutto va come previsto: non disperate, però, anche per voi è in arrivo una grande soddisfazione.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 settembre 2022), il vostro orgoglio spesso vi impedisce di risolvere situazioni spinose con altre persone. Dovreste cambiare atteggiamento.

Vergine

Cari Vergine, qualche incomprensione in famiglia potrebbe guastarvi la domenica: cercate di non esagerare o potreste pentirvene.

Bilancia

Cari Bilancia, sta per iniziare una settimana fondamentale per voi: nei prossimi giorni, infatti, avrete l’opportunità di dimostrare tutto il vostro valore sul posto di lavoro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, è arrivato il momento di una svolta da un punto di vista sentimentale: siete pronti a fare il grande passo?

Sagittario

Cari Sagittario, le ciambelle non sempre riescono con il buco: ecco perché dovete impegnarvi di più per tentare di risolvere que problema con cui siete alle prese da tempo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, ottime opportunità a livello finanziario: quell’aumento di stipendio a cui da tempo ambite potrebbe finalmente essere in arrivo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 4 settembre 2022), ultimamente vi sentite fuori forma: un po’ di attività fisica dopo le vacanze non potrà che farvi bene.

Pesci

Cari Pesci, approfittate della giornata libera per riposarvi, ricaricare le batterie e dedicarvi un po’ a voi stessi: dopo tanto stress, ci vuole!