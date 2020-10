Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 4 ottobre 2020:

Ariete

Cari Ariete, a incalzarvi c’è un progetto nuovo o una nuova situazione di lavoro, per questo sarete pieni di forza di volontà e grinta per risolvere i problemi che nasceranno. Ma respirate profondamente e contate sino a dieci prima di rispondere in malo modo a un datore di lavoro o a un responsabile. L’Amore? Con la Luna Piena nel segno, è in evoluzione. Tutta la settimana sarà disponibile per nuovi e vecchi amori. Poiché anche Marte è nel segno, le emozioni si liberano e il cuore governa mente e corpo.

Toro

Amici del Toro, per voi potrebbe non essere una giornata molto allegra in Amore, ma è comunque una situazione importante. Potreste decidere di rafforzare il vostro impegno: conversazione seria in arrivo? Alla fine ci sarà un motivo per festeggiare. Il fine settimana promette bene per i single, che potranno sperimentare la carnalità “senza freni”. Mercurio e Urano in opposizione chiedono di fare scelte in equilibrio tra tradizione e cambiamento. Evitate di fare spese pazze per casa o viaggi.

Gemelli

Gemelli, Venere vi asseconda e vi regala armonia e pace dei sensi. Forti e intraprendenti sul lavoro, desiderate ottenere il meglio da un vostro figlio e cercherete anche di migliorare il vostro look. Vi aspettano tante le possibilità di incontrare persone nuove ed espandere così la cerchia delle conoscenze. Nuove opportunità di stringere alleanze e accordi per chi lavora in modo autonomo. Ricchezza prevista il 7 e 8. È la settimana ideale per fare la pace con il partner e rivedere gli amici dopo le ferie.

Cancro

Cari Cancro, la Luna vi sostiene insieme a Mercurio. Aspettatevi una svolta con spostamenti e firme contrattuali importanti. Ottimo periodo per vendite e acquisizioni. Marte porta un radicale rinnovamento tra amicizie e collaborazioni professionali. La Luna Piena invita alla prudenza: non rivelate troppo di voi, almeno per il momento. E cercate di trovare più tempo per la famiglia.

Leone

Amici del Leone, per voi è un periodo esplosivo. Alcuni avvenimenti vi fanno preoccupare o provocano un forte tormento interiore. Sul lavoro e nella vita personale cercate di essere prudenti per gli eccessi di stress. La Luna Piena vi porta piccole sorprese impreviste e messaggi romantici inaspettati. Urano è in agguato e Mercurio poco benevolo, dovete stare attenti a non perdere la centratura.

Vergine

Cari Vergine, oggi un ex amante potrebbe tornare nella vostra vita per qualche strano capriccio del destino. Forse c’è una questione in sospeso di cui parlare? O magari qualcosa che dovete ancora riconoscere riguardo alla relazione. Belle soddisfazioni in arrivo per un progetto professionale nuovo. La routine questa settimana vi è poco d’aiuto, dovreste variare. È il momento di essere consapevoli del vostro valore: con Venere nel segno il vostro fascino è al massimo.

Bilancia

Cari Bilancia, siete reduci da un anno difficoltoso e compromesso da amici poco trasparenti. Ma il 2021 è il vostro anno e con l’avvento di Saturno nel vostro segno arriveranno tante novità costruttive. Il romanticismo oggi sta a zero. Il vostro recente incontro vi annoia già a morte e, tra l’altro, avete poco in comune. Vi serve una nuova prospettiva e di un posto diverso dove andare per trovare l’amore che stavate cercando. Presto ci sarà una svolta.

Scorpione

Amici dello Scorpione, per voi sono in arrivo ottime possibilità di rinascita personale e professionale. Siete pieni di idee, convinti del vostro futuro. Una proposta giunge e segna l’avvio di una collaborazione vincente. Siete pieni di iniziative anche sul fronte amore: se con il partner la felicità è assicurata, un grande passo sarà compiuto. Per stare bene con voi stessi concedetevi ciò di cui avete bisogno per sentirvi sicuri nel vostro ambiente.

Sagittario

Cari Sagittario, Mercurio che vi invita a migliorare sul lavoro e vi regala lucide intuizioni per rispondere a vostri personali enigmi. Vi attende una settimana splendida, complice la Luna che dal segno del Toro vi ricorda che nulla è lasciato al caso e che nulla è ciò che sembra. Per chi è in cerca del primo lavoro o di uno nuovo, le risposte potrebbero arrivare all’improvviso. In amore una vecchia fiamma si accende e rovina un’occasione gioiosa (ma ci saranno altre chances). Per i single, sono previsti innamoramenti o riconciliazioni.

Capricorno

Amici del Capricorno, qualche momento di nervosismo, anche senza ragioni apparenti, va ad incidere sulla serenità del rapporto di coppia e nelle relazioni di lavoro. Branko vi consiglia di cambiare atteggiamento. Ai single non mancheranno opportunità di nuove conoscenze. Il passato sta attualmente invadendo il presente e una persona speciale sembra essersi trasformata da un enigma interessante a una piccola cosa timida. Non preoccupatevi, vi aspettano dei miglioramenti.

Acquario

Cari Acquario, siete pronti a tagliare con il passato e pensare al futuro in un ottica più serena e libera. Il vostro rapporto di coppia potrebbe accusare una rottura inaspettata, ma voi affrontate qualsiasi cambiamento con serenità. Per i single il cuore torna a palpitare anche se sono poco convinti. Per le persone che amano la notte, i pianeti stanno inviando il messaggio che si può assecondare la vostra passione.

Pesci

Amici dei Pesci, decisamente meglio per voi voltare pagina se un’amicizia o un appena sbocciato flirt non è di vostro gradimento. Il vero successo è guardarsi dentro ed essere fedele alle proprie idee, anche se non sono condivise da tutti. Nettuno e Giove vi aprono la strada, portando la sicurezza e l’attenzione che servono. La coppia questo autunno rischia di camminare sui carboni ardenti. Per i single meglio rimandare.

