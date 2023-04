Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 30 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, forza ed energia al momento un po’ in calo, vi danno l’opportunità di prendere una pausa e ricaricare le batterie. Avete bisogno solo di tempo e dell’aiuto di chi vi vuole bene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, non vi scoraggiate facilmente e i risultati vi danno ragione. In vista nuovi progetti che le stelle aiutano a fare crescere. L’importante è non avere fretta.

Gemelli

Cari Gemelli, sia per cho è single sia per chi è in coppia l’amore darà l’opportunità di guardare negli occhi la felicità. Basta saper cogliere il momento giusto con il partner e dare una scossa al rapporto.

Cancro



Cari Cancro, per avere successo si consiglia di perseguire i propri obiettivi senza paura. In caso di errori niente paura, siete in grado di rimediare senza difficoltà.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 30 aprile 2023), prevista qualche difficoltà ma niente che non sia superabile. Ad illuminare il vostro cielo c’è l’amore. Gli impegni in famiglia ma anche al lavoro vi tengono sotto scacco e dovrete chiedere il sostegno di chi vi è vicino per superare questo periodo.

Vergine

Cari Vergine, complicazioni in vista e qualche discussione di troppo per molti di voi. Questa settimana le difficoltà si faranno sentire. E saranno più pesanti del previsto.

Bilancia

Cari Bilancia, niente di meglio che approfittare di questi giorni per organizzare un momento di relax. Lo stacco dagli impegni vi consentirà inoltre di incontrare e notare qualcuno che entrerà nella vostra vita rompendo la routine.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la famiglia e le persone amate sono al centro del vostro mondo. Affetti che potranno aiutare a risolvere qualche difficoltà. Nulla di grave, solo qualche fastidio che sentirete intorno a voi.

Sagittario

Cari Sagittario, energia che sprizza da tutti i pori. Nuove idee, opportunità di mettere in risalto le vostre capacità, qualunque cose sembra stimolarvi. E dunque agite senza troppe remore.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, tutto passa, passerà anche questo momento turbolento sia nel lavoro sia nella vita privata. Le stelle consigliano calma e autocontrollo per non peggiorare le cose, ma soprattutto pazienza.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 30 aprile 2023), alcuni di voi dovranno smussare qualche spigolo. Troppo conflittuali e spesso gelosi ma anche di umore altalenante soprattutto nei rapporti personali. Invece di far girare le persone che vi sono vicino in un caleidoscopio di emozioni cercate di mantenere l’equilibrio.

Pesci

Cari Pesci, il mese di aprile si chiuderà con tanta passione che travolgerà molti di voi. Sentimenti travolgenti che stupiranno ma attenzione a non eccedere con dimostrazioni eccessive.