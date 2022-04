Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 aprile 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 3 aprile 2022:

Ariete

Cari Ariete, la vostra bona o cattiva reputazione non cambierà la vostra vita. Fate quello che sentite con convinzione e senza esitare o chiedere troppi pareri.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, oggi avete un’eccellente opportunità di carriera davanti a voi, ma la paura vi sta trattenendo. Cercate una motivazione profonda e nascosta per superare la paura. È tempo di fare esercizio e prendersi cura della dieta perché è possibile che si manifestino disturbi muscolari e articolari.

Gemelli

Cari Gemelli, prendete del tempo per prendere decisioni, perché sembra che le situazioni più complicate e complesse vi diano nuove opportunità.

Cancro



Cari Cancro, non lasciate nulla al caso quando preparate un incontro, virtuale o faccia a faccia. Più avanzate piani, più tempo avrete per rilassarti. Avete la capacità necessaria per affrontare i problemi domestici. La vostra presenza sembrerà un vento di cambiamento con molta energia.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 3 aprile 2022), quando avete del tempo libero, usatelo per i vostri progetti di carriera. Potrebbero presentarsi alcune opportunità per andare avanti.

Vergine

Cari Vergine, con intelligenza e un buon senso dell’umorismo, potete difendervi da azioni avventate e sconsiderate. Non è mai troppo tardi per scusarsi.

Bilancia

Cari Bilancia, oggi sarà una giornata molto interessante in cui sentirete una certa ambivalenza, e quindi è consigliabile bilanciare il vostro temperamento e le emozioni che sorgono nelle relazioni interpersonali.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, oggi avrete bisogno di stabilizzare le vostre emozioni per affrontare gli alti e bassi che sorgeranno nel vostro modo di sentire. Cercate di proiettare la vostra realizzazione agli altri.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi sarà un giorno speciale per risolvere problemi del passato che sono stagnanti. La vostra grande agilità mentale e lungimiranza vi aiuteranno a godervi e trovare il lato positivo e allegro di tutto.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, oggi avrete un giorno speciale per dedicarvi a creare le vostre nuove basi personali e familiari in materia economica. È importante evitare sfortunati malintesi

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 3 aprile 2022),dovete preparare le vostre riunioni e incontri con agilità e lungimiranza. È un giorno molto speciale per risolvere le questioni relative a come relazionarsi e raggiungere accordi positivi per tutti.

Pesci

Cari Pesci, oggi avrete la fortuna di indirizzare i vostri passi verso risultati tangibili. Il modo migliore per farlo è offrire sempre affetto, cordialità e un grande sorriso agli altri.