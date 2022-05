Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, godetevi queste ore di relax perché la settimana che sta per iniziare sarà faticosa. Rischiate infatti di litigare con chi vi circonda e di perdere facilmente la pazienza. Meglio mantenere la calma. Non prendetevela con chi vi circonda se le cose non stanno andando come avreste voluto.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questa domenica primaverile siete tormentati: è tempo di bilanci su voi stessi e sulle vostre relazioni di amore, amicizia e lavoro. D’altronde l’estate è alle porte, e come direbbe qualcuno, è un anno nell’anno. Per cui rimboccatevi le maniche.

Gemelli

Cari Gemelli, l’oroscopo prevede per voi una giornata di riposo assoluto. Da domani riprenderete in mano i progetti a cui state lavorando con determinazione. D’altronde un po’ di stacco vi fa solo che bene. Insomma, rimboccatevi le maniche e saprete togliervi belle soddisfazioni. Forza e coraggio.

Cancro



Cari Cancro, ultimamente avete accumulato un forte stress: bene, è arrivato il momento di scaricarlo. Ma fate attenzione a non agire d’impulso. Rischiate di commettere errori grossolani e poi pentirvene. Calma e sangue freddo. In amore se avete litigato con il partner cercate di trovare un accordo.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 maggio 2022), la parola d’ordine oggi è: relax. Che può voler dire anche andare a correre o scalare una montagna: l’importate è liberare la mente. Avete proprio bisogno di un po’ di pausa e di trascorrere del tempo libero con le persone care.

Vergine

Cari Vergine, siete molto concentrati sui vostri obiettivi. State lavorando duro e presto raccoglierete i frutti che meritate. D’altronde prima o poi i sacrifici vengono sempre ripagati e si ottiene sempre qualcosa di speciale. Potete togliervi grandi soddisfazioni.

Bilancia

Cari Bilancia, l’amore vi guida: vi attende una domenica all’insegna della passione e della tenerezza. Trascorretela in compagnia del partner, o almeno insieme alle persone più care che vi circondano. Insomma, è arrivato il momento di rimboccarsi le maniche e tornare a ruggire.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sprizzate energia da tutti pori. Avete voglia di avventura: viaggi, nuovi incontri e, per i single, anche una nuova storia d’amore. D’altronde veniamo tutti da anni difficili e abbiamo voglia di tornare a divertirci, uscire e viaggiare.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi vi prendete una pausa dal resto del mondo: ci siete solo per voi stessi. Ogni tanto è necessario uno stop e pensare a sé stessi. Ne avete assoluto bisogno, potete togliervi grandi soddisfazioni e ripartire alla grande dopo un periodo complesso.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, per voi è un gran bel momento su tutti i fronti: in amore le cose vanno a gonfie vele e sul lavoro vi vengono riconosciuti i vostri meriti. D’altronde i sacrifici prima o poi vengono ripagati.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 maggio 2022), oggi per voi una giornata all’insegna della leggerezza insieme alle persone a cui volete bene. La miglior cura per possibile per qualsiasi tipo di problema.

Pesci

Cari Pesci, tempo di riflessioni e bilanci: ripensate alle ultime scelte che avete preso e a quelle che vi attendono. Ma evitate i rimpianti. Inutile pensare a ciò che è stato e non potrà più essere. Meglio guardare al futuro con entusiasmo e ottimismo. Non piangete sul latte versato.