Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 agosto 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 29 agosto 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi avete bisogno di rilassarvi: il clima intorno a voi sarà favorevole e le persone saranno disposte a seguirvi nei vostri progetti. Approfittatene e fatevi coccolare.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko di oggi dovete tenere duro, evitando di cedere ad alcuni pensieri negativi come quello di mollare tutto. Restate coi piedi per terra, come siete riusciti a fare sempre in passato.

Gemelli

Cari Gemelli, questo ultimo weekend estivo vi regala energie che erano mancate nel resto dell’estate. Meglio tardi che mai: ora siete di nuovo in forma e pronti ad affrontare le prossime sfide.

Cancro



Cari Cancro, la domenica amate rilassarvi, e la vostra fitta rete di amici vi permette di farlo senza troppi problemi. Le cose vanno bene anche in amore: insomma, è un periodo decisamente fortunato.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (29 agosto 2021) avete sempre più voglia di essere viziati e coccolati. L’estate non è andata male, ma voi avete sempre adorato l’autunno: il vostro momento sta per arrivare.

Vergine

Cari Vergine, sapete organizzarvi e gestire le situazioni, e questo piace a chi vi sta intorno. Non solo, l’amore in questa fase della vita è il volano della vostra felicità.

Bilancia

Cari Bilancia, le vacanze sono andate avanti tra alti e bassi, purtroppo non sono mancati momenti di stress. Ora è il momento di fare un bilancio, ricaricare le pile ed evitare pensieri negativi per affrontare al meglio il rientro.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi siete molto vogliosi di andare avanti e voltare pagina, nonostante un’estate comunque positiva. Lavorate sodo e il futuro sarà dalla vostra parte.

Sagittario

Cari Sagittario, alcuni pensieri stanno mettendo a rischio amori consolidati: si insinua il desiderio di nuovi incontri. Cercate di riflettere e di capire cosa è più importante per voi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, dovete imparare a dire più spesso di sì, non cercando sempre la situazione ideale e non lamentandovi troppo. I risultati si vedranno e riuscirete a guardare le cose con occhi diversi.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 29 agosto 2021) siete sempre più in forma e, nonostante l’estate si avvii alla conclusione, le energie prevalgono sulla malinconia. Bene così.

Pesci

Cari Pesci, secondo l’oroscopo di Branko qualcosa potrebbe cambiare in amore: vale per le coppie consolidate, ma anche per i single, che potrebbero fare nuove e interessanti conoscenze.

