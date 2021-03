Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 marzo 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 28 marzo 2021:

Ariete

Cari Ariete, oggi siete emotivi e questo vi impedisce di comprendere i punti di vista degli altri, ma questo conflitto potrebbe rivelarsi un bene per le vostre amicizie. In amore vi fare prendere da attrazioni passionali facili e improvvise grazie a Luna, Marte e Venere.

Toro

Amici del Toro, se qualcosa non andasse nelle vecchie collaborazioni è il vostro momento. Sarete notati dalle persone giuste, che possono portarvi a un prestigioso incarico. Sul lavoro, con un’azione ordinata, supererete tutti, grazie alla protezione di Urano.

Gemelli

Cari Gemelli, per voi l’oroscopo di Branko di oggi prevede un momento propizio per i nuovi innamoramento o un riavvicinamento col coniuge se avete avuto problemi. Oltre alla Luna nel campo dell’amore e della fortuna, Saturno vi aiuta con gli affari e Marte vi dona intraprendenza.

Cancro Amici del Cancro, cercate di non essere troppo indulgenti e concentrati su voi stessi. Le vostre debolezze e i vostri errori in campo finanziario sono messi in luce dalla Luna piena in Bilancia. Branko vi consiglia di aspettare domani per iniziare nuove imprese.

Leone

Cari Leone, siete circondati da fastidiosi rettili, che sembrano vipere ma in realtà sono bisce. La Luna arriva in vostro soccorso, spingendovi a parlare chiaro con le persone interessate. In amore lasciatevi andare e fatevi guidare dai sensi.

Vergine

Amici della Vergine, nell’oroscopo di oggi Branko vi consiglia di non farvi coinvolgere in inutili schermaglie. Riuscirete a prendere la giusta direzione, grazie a razionalità e intuito. Venere vi rende possessivi in amore. Sul campo finanziario avete perso qualcosa, ma dopo Pasqua potrete recuperare.

Bilancia

Cari Bilancia, per voi Branko delinea una situazione astrale particolarmente favorevole, sia in amore sia per le questioni professionali e nella vita domestica. Possibili sogni premonitori. Dite la verità, siete innamorati?

Scorpione

Amici dello Scorpione, siete in crisi, stavolta per colpa di Giove e Saturno congiunti e di Urano opposto. Non fatevi bloccare dalle ostilità gratuite di chi tira fuori fatti ormai chiusi nel tempo. La Luna piena potrebbe rivelarsi troppo invadente in amore.

Sagittario

Cari Sagittario, non dovete sacrificare le vostre ambizioni di successo per proteggere le persone vicine. Potete riuscire a raggiungere entrambi gli obiettivi, sia gli affetti sia i doveri nel mondo esterno.

Capricorno

Amici del Capricorno, l’oroscopo di Branko di oggi vi invita a essere più prudenti nelle iniziative pratiche e negli investimenti. La Luna piena può complicare le collaborazioni: meglio se andate avanti da soli con le vostre attività economiche. Avete bisogno di riposo e compagnia.

Acquario

Cari Acquario, la Luna piena vi porta fortuna, e per voi questa arriva da lontano: potrete conoscerete gente nuova a Pasqua. A mettervi i bastoni tra le ruote è Urano in Toro, ma voi reagite per trovare successo e scegliere la strada giusta al bivio dell’amore.

Pesci

Amici dei Pesci, dopo Pasqua potrete rilassarvi, ma per il momento dovete continuare col lavoro e con le iniziative pratiche. La Luna piena oggi sollecita cambiamenti importanti nel lavoro o nella vita privata. Forse ci sono progetti matrimoniali in arrivo.

