Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 26 luglio 2020:

Ariete

Cari Ariete, è un periodo di alti e bassi: non perdete la calma. La seconda parte di agosto sarete vi riserverà delle belle sorprese.

Toro

Cari Toro, in amore andate a gonfie vele. Possibili novità sul lavoro nei prossimi giorni.

Gemelli

Cari Gemelli, in amore è tempo di scelte importanti e sul fronte lavorativo si registra qualche tensione. Serve lucidità.

Cancro

Cari Cancro, l’amore è intorno a voi: basta saperlo riconoscere e non lasciarsi spaventare.

Leone

Cari Leone, se siete single sono giorni di flirt, se siete in coppia cercate di evadere dalla routine. Sul lavoro tutto procede al meglio.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Vergine

Cari Vergine, periodo non facile per voi: inquietudine, tormenti in amore e stress sul lavoro. Tenete duro.

Bilancia

Cari Bilancia, novità in arrivo: state pronti a raccogliere le opportunità che vi si presenteranno.

Scorpione

Cari Scorpione, siete pervasi di romanticismo. Sul lavoro vi sta per arrivare una nuova proposta.

Sagittario

Cari Sagittario, periodo felice per voi: siete fortunati in amore e avete successo sul lavoro.

Capricorno

Cari Capricorno, giorni di grande passionalità. Sul fronte lavorativo vi viene richiesta duttilità.

Acquario

Cari Acquario, alla piena serenità in amore si contrappongono problemi sul lavoro. Siate collaborativi.

Pesci

Cari Pesci, dopo un periodo intenso per voi è arrivato il momento del riposo e della tranquillità.

1. COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA / 2. TUTTI GLI OROSCOPI DI BRANKO

Potrebbero interessarti Oroscopo Paolo Fox di oggi per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 26 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di oggi per Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci | Domenica 26 luglio 2020 Oroscopo Paolo Fox di domani per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone e Vergine | Domenica 26 luglio 2020