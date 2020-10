Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 ottobre 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 25 ottobre 2020:

Ariete

Giornata intrigante, specie in amore. Potreste provare in maniera inaspettata un’attrazione per qualcuno. Non esitate e buttatevi in questa nuova avventura.

Toro

Giornata complicata, in cui potreste affrontare dello stress e dell’ansia, anche a causa di problemi che non avete ancora risolto. Non scaricate però queste tensioni su chi vi sta vicino.

Gemelli

Potrebbe presentarsi un’occasione importante, legata a un posto che si trova fuori dall’Italia. La vita professionale è in ogni caso ben indirizzata. Serve cogliere le opportunità che si presentano.

Cancro

Oggi potreste essere coinvolti in faccende che riguardano la casa. Potrebbero sorgere anche discussioni in famiglia: affrontatele parlando in maniera franca e diretta.

Leone

Giornata in cui dovrete essere pazienti. In amore dovete puntare sulla diplomazia specie con il partner. Sarete un po’ affaticati: riposatevi, è il momento giusto per farlo.

Vergine

Sentirete la necessità di ricaricare le batterie. I single potrebbero fare nuovi interessanti incontri. Le energie sono buone ma vanno ricaricate in vista della settimana che arriva.

Bilancia

Giornata stimolante, in cui i single potranno buttarsi alle spalle le esperienze negative. Le coppie vivranno momenti interessanti e intensi.

Scorpione

Giornata piena e impegnativa. Potrebbero insorgere sentimenti di gelosia, specie nelle coppie più consolidate. Non fatevi prendere troppo da questo sentimento.

Sagittario

Giornata interessante, in cui i single si sentiranno pronti a mettersi in gioco. Potrebbero arrivare proposte interessanti anche sul fronte professionale, da valutare in vista della prossima settimana.

Capricorno

Giornata stimolante, in cui i single avranno voglia di provare a conoscere persone nuove. Le coppie vivono un momento di piacevole tranquillità. Sul lavoro le cose procedono bene.

Acquario

Ci sarà qualcosa che vi metterà a disagio, ma dovrete cercare di mantenere la calma. In questo periodo sopportate male le imposizioni, anche sul lavoro: cercate di non cedere al nervosismo.

Pesci

Giornata dinamica, in cui dovrete cercare di assecondare i vostri istinti, i vostri desideri e la voglia di scoprire cose nuove. Avete molte energie da spendere.

