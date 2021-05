Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 maggio 2021? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dal noto quotidiano “Il Messaggero”, dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti come solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 maggio 2021:

Ariete

Cari Ariete, ci sono cose che non potrete più rimandare. Dovete assumervi le vostre responsabilità nei confronti di voi stessi e della vostra famiglia. Solo un intoppo privato rallenta la corsa a nuovi successi.

Toro

Cari Toro, pazientate ancora un po’ e presto stapperete quella bottiglia di vino buono che da tempo conservate per le grandi occasioni. Nei prossimi giorni affrontare persone che non vi sono simpatiche. Temiamo più per loro che per voi: sappiamo come diventa Toro infuriato.

Gemelli

Cari amici dei Gemelli, per voi si prospetta una domenica super, ma attenzione comunque all’amore. Ottimi affari in arrivo, ma meglio aspettare la giornata di domani per evitare comunque brutte sorprese.

Cancro

Cari Cancro, un atteggiamento avventato può provocare incidenti se non tenuto a freno, c’è la tendenza ad agire per impulsi improvvisi, inconsci, pure in famiglia. Domani ripartirete con altra Luna, in Scorpione, renderà il vostro fascino magnetico, anteprima della nuova stagione passionale.

Leone

Cari Leone, sarà Marte ad aprire la vostra stagione astrale, intanto studiamo gli influssi che vi arrivano da altri segni, alcuni amici, altri no. Il problema potrebbe diventare nei prossimi giorni Saturno opposto, perché inizia moto retrogrado, che ne accentua la severità, ma servirà a rimandare al mittente consiglieri sgraditi.

Vergine

Cari amici della Vergine, ogni segno ha momenti sì e altri un po’ complicati. Cosa inevitabile ora che contiamo influssi dai Gemelli, che vi rendono incerti pure nelle questioni economiche. Non idilliaca l’atmosfera coniugale, causa Venere, ma oggi un altro aspetto impone relax: Mercurio quadrato a Nettuno.

Bilancia

Cari Bilancia, sole in Gemelli è pura gioia, Mercurio vi collega al mondo vicino, Urano al mondo lontano. La pioggia che provoca Venere in maggio fa belle le donne.

Scorpione

Cari Scorpione, oggi avrete qualche problema in famiglia. In compenso il vostro successo in amore e in affari è assicurato! Per voi si prospetta una settimana ricca di impegni, ma anche di grandi soddisfazioni.

Sagittario

Cari Sagittario, luna in Bilancia è preziosa perché vi aiuta dove vi disturbano Mercurio-Giove: atti scritti, questioni legali e burocratiche, amministrazione, spese e ricavi. Nel frattempo concedetevi una vacanza anche breve: ne avete bisogno dopo tutto lo stress accumulato.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, il transito di Marte è tra i più insidiosi, non solo perché si oppone a Plutone, ma per l’assoluta inadeguatezza con la Luna. Anche l’odierna Luna-Bilancia provoca disagio fisico e psicologico che potete risolvere con un po’ di relax tra mare, monti o campagna, che restituisce serenità.

Acquario

Cari Acquario, Saturno, pianeta delle grandi trasformazioni, cambiamenti fondamentali, in ogni campo, inizia moto retrogrado. È come se volesse invitarvi a rivedere, controllare, accettare o rifiutare quanto fatto dal 17 dicembre 2020.

Pesci

Cari Pesci, studiate e pensate ai cambiamenti che volete attuare nel lavoro, questo è il settore che le stelle mettono in evidenza, ma non è il caso di prendere decisioni importanti, anche se è ben chiaro che oggi abbiamo Nettuno contro Mercurio in Gemelli, provoca il fisico, i nervi, crea disordine nei pensieri.

