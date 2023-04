Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 aprile 2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 23 aprile 2023:

Ariete

Cari Ariete, potete guardare al futuro con ottimismo. Anche se le ultime settimane sono state un po’ scioccanti per voi, ci sono molte opportunità per rimettersi in carreggiata e tornare alla normalità.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, in questi giorni sarete impegnati in strette di mano e nuovi progetti. Il vostro buon senso non sbaglia mai e vi condurrà a fruttuose opportunità di guadagno a lungo termine.

Gemelli

Cari Gemelli, negli ultimi giorni di aprile, il cuore batterà più forte. Chi è già in coppia avrà la possibilità di ravvivare il proprio rapporto e di abbandonarsi a eccessivi dispetti questa settimana.

Cancro



Cari Cancro, è il momento di rischiare. Molte situazioni e progetti personali vengono messi da parte per paura dell’ignoto. A volte è necessario avventurarsi…

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 aprile 2023), ci sono piccoli sprazzi d’amore. Avrete giornate impegnative a casa e al lavoro. Affrontatele ricevendo sostegno e amore dal vostro partner, dai vostri cari e da altre persone care.

Vergine

Cari Vergine, il futuro è fatto di discussioni e valutazioni di gruppo. Molte questioni difficili sul vostro cammino non possono essere superate senza aiuto.

Bilancia

Cari Bilancia, prendetevi una pausa sul lavoro questa settimana. Nuove conoscenze entreranno nella vostra vita e cercheranno di trascinarvi verso lidi inesplorati.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, la famiglia viene prima di tutto questa settimana. Al centro del vostro mondo ci saranno sempre le persone più care e vicine. Potranno esserci colpi di scena e crepe, ma niente che non possa essere evitato con un po’ di raffinatezza.

Sagittario

Cari Sagittario, siete pronti ad essere più attivi questa settimana. Siete sempre alla ricerca di opportunità per migliorare voi stessi e le vostre capacità. Non abbiate paura di avventurarvi nell’ignoto.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, c’è il rischio di inciampare ad ogni passo questa settimana. Ostacoli e fastidi, soprattutto in ufficio, possono rovinare il vostro umore. Fate un respiro profondo e calmatevi in qualche modo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 23 aprile 2023), le relazioni sentimentali sono infarcite di gelosia: un attimo prima siete più uniti che mai e un attimo dopo state già litigando per piccole cose.

Pesci

Cari Pesci, traboccate d’amore. Sono pieni di passione e di affetto e desiderano avere l’opportunità di riversarlo sui loro cari. Le sorprese sono gradite, ma siate attenti ai loro bisogni e alle loro preoccupazioni per non apparire egoisti.