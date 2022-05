Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 maggio 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 22 maggio2022:

Ariete

Cari Ariete, le stelle ora sono decisamente a vostro favore. Potreste approfittarne per tirare le somme del vostro cammino e capire da che parte state andando. Un colpo di fortuna potrebbe bussare presto alla vostra porta, soprattutto in ambito lavorativo. Ne beneficerà l’umore. Approfittatene.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, agite con prudenza e siate premurosi, perché non tutto sta andando per il verso giusto, ma pian piano saprete dare una svolta alla vostra carriera. Qualche delusione o tradimento può minare la vostra fiducia in amore. O magari una persona cara vi tradirà alle spalle. Riceverete un aiuto da chi meno ve lo sareste immaginato. Non commettete errori di cui vi pentireste.

Gemelli

Cari Gemelli, questo è un periodo estremamente febbrile per la vostra attività e la vostra carriera. Temete però che tutti gli sforzi fatti finora risultino vani e sterili. Durante un viaggio potrebbero esserci degli imprevisti, cercate di mantenere la calma. Rimboccatevi le maniche.

Cancro



Cari Cancro, avete tanti buoni propositi e sogni nel cassetto che non vedete l’ora di realizzare. Sta a voi dare il massimo e fare in modo che diventino realtà. Non cadete nello sconforto se qualcosa non sta andando secondo i piani. Nei momenti difficili ripensate a chi vi ha dato una mano.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 maggio 2022), le cose andranno in maniera molto diversa da come ve l’eravate immaginata. E per fortuna, perché le stelle assicurano grandi traguardi e successi da raggiungere. Arriveranno cose molto migliori con le quali ottenere importanti successi.

Vergine

Cari Vergine, la felicità invaderà il vostro cuore e vi permette di togliervi belle soddisfazioni. Amore, amicizia, famiglia, tutto andrà per il verso giusto. Siete davvero tra i segni più in forma di questo weekend. Date e fate tanto per gli altri, ma adesso dovreste iniziare a pensare maggiormente a voi stessi.

Bilancia

Cari Bilancia, siete un po’ stanchi e demotivati, perché state dando il massimo ma i risultati tardano ad arrivare. Come se non foste pienamente soddisfatti e se i vostri colleghi e superiori non vi apprezzassero a sufficienza. Dimostrate a tutti il vostro valore e vedrete che il morale ne beneficerà.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, sia sul lavoro che in amore o in famiglia siete chiamati a difendere con le unghie e con i denti le vostre idee e i vostri diritti. Cercate di non trovarvi in difficoltà, vedrete che nessuno potrà abbattervi. In fin dei conti saprete trovarvi bene ed essere in pace con voi stessi.

Sagittario

Cari Sagittario, preparatevi a vivere momenti d’oro con chi vi circonda. Che sia il partner o qualche altra persona cara, saprete dimostrare tutto il vostro affetto e la stima che nutrite per chi vi circonda. Niente e nessuno può abbattervi. Un vostro sogno finalmente diventerà realtà. Sappiate sfruttarlo.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, è un momento ottimo per gli affari e le finanze. Potete ottenere maggiori guadagni ed essere soddisfatti di ciò che state conquistando. Avete fatto tanti sacrifici, e ora potete iniziare a raccoglierne i frutti. Potete superare un problema che vi portate dietro da tanto tempo.

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 22 maggio 2022), non tutto sta andando secondo i piani, ma voi non mollate. Pian piano le cose miglioreranno. Il consiglio è di avanzare passo passo, senza fretta. State seguendo un percorso netto e fortunato, non abbandonate questa strada.

Pesci

Cari Pesci, vivrete momenti di grande gioia e serenità. Potete davvero togliervi belle soddisfazioni. Questo vale in particolare per la sfera intima e personale. Ma ci saranno grandi novità in ogni settore. Il destino vi regalerà grandi conquiste specie in amore. Se c’è una persona che vi piace, fatevi avanti. È il momento di raccogliere quanto avete seminato.