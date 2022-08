Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 agosto 2022? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 21 agosto 2022:

Ariete

Cari Ariete, è giunto il momento di fare con qualche cambiamento e una scelta difficile, nulla vi spaventa e sapete bene dove volete arrivare. La determinazione vi ha aiutato tanto nel corso della vostra vita e continuerà a farlo ora però anche le stelle sono benevole. Ottima anche la forma fisica.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, siete pronti a superare qualsiasi insidia. A supportarvi ci penseranno familiari, amici e colleghi, non siete affatto soli e questo vi dà ancor più forza. La strada è quella giusta, continuate così e arriveranno risultati ancor più importanti!

Gemelli

Cari Gemelli, periodo molto promettente ma proprio non sopportate chi prende decisioni al posto vostro, è un qualcosa che vi fa imbestialire! Cercate comunque di mantenere la calma senza essere aggressivi, potreste ferire le persone che vi stanno vicino e vi vogliono bene.

Cancro



Cari Cancro, solitamente siete parecchio impulsivi ma in questa giornata (come non mai) sentite che è meglio riflettere prima di agire, la posta in gioco è alta e importante soprattutto sul piano economico. Meglio fare chiarezza e mantenere la calma, mosse azzardate potrebbero rovinare tutto.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 agosto 2022), l’immaginazione può portarvi in “mondi” inaccessibili e svuotare la mente, tuttavia ricordate che è importante anche stare con i piedi ben fissi sulla realtà che è ben diversa dai sogni. L’equilibrio perfetto tra queste due cose non è facile da trovare, evitate di sprecare tempo a cercarlo!

Vergine

Cari Vergine, in questo periodo non riuscite ad esprimere bene ciò che provate, avete paura di fare del male a qualcuno o tradire una confidenza. Parlate il meno possibile di cose così delicate, meglio il silenzio di frasi “sbagliate”. Se c’è un problema da risolvere siate coraggiosi.

Bilancia

Cari Bilancia, forza, ottimismo e fiducia in voi stessi: con queste “armi” potreste arrivare ovunque ma c’è un problema, la poca tolleranza. Cercate di mantenere la calma se qualcuno non la pensa come voi, d’altronde i modi di ragionare e le esigenze sono diverse da individuo a individuo.

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, siete un po’ in affanno in questo periodo, avete tantissimi impegni e non sapete bene come gestire tutto. Servirebbe un equilibrio migliore ma non c’è nemmeno il tempo di sperimentare e provare cose diverse, dovete resistere ancora e portare a termine più cose possibili.

Sagittario

Cari Sagittario, prendete subito le distanze da chi vi vuole male (o ve ne fa) e intende ostacolarvi, il vostro desiderio di libertà non può essere limitato e nemmeno l’intraprendenza che spesso ha fatto la differenza. Proprio non sopportate chi vuole tarparvi le ali, scegliete le persone di cui circondarvi.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, prudenza e cautela, non avete le idee chiare e quindi il consiglio è sempre lo stesso: riflettere prima di agire e prendere qualsiasi decisione! Soprattutto in vista di un futuro pieno di scelte da fare e situazioni da analizzare. Usate bene il cervello, niente fretta né impulsività!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 21 agosto 2022), conoscete bene le vostre capacità e sapete cosa fare ma il tempo passa e avete la sensazione che tutto vi stia un po’ sfuggendo di mano. Qualche problema ve lo creerà la pignoleria, dovete essere meno critici e più flessibili, Vedrete come cambieranno le cose.

Pesci

Cari Pesci, avete ottimismo ed energia da vendere, non sprecate queste risorse per cose futili e concentratevi su ciò che per voi è più importante! Cercate di seguire l’istinto ma anche di riflettere bene prima di prendere una decisione!