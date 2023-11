Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 novembre2023? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato diffuso dall’emittente radiofonica, RDS, o altri siti online come Il corriere della città o solodonna.it. Di seguito le previsioni complete (presenti online) segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 novembre 2023:

Ariete

Cari Ariete, nel corso delle prossime ore sarete un po’ spaesati. Immersi in un periodo astrologicamente benevolo, questo fine settimana sembrerà rappresentare un neo… Cercate di rinviare eventuali problemi o impegni lavorativi.

Toro



Cari amici del Toro, secondo l’oroscopo di Branko, molti di voi saranno chiamati a ultimare diverse questioni di natura professionale e pratica che, al termine del weekend, vi renderanno esausti.

Gemelli

Cari Gemelli, sarete chiamati a prendere il toro per corna e affrontare di petto alcune pruriginose situazioni che hanno rischiato di togliervi il sonno nei giorni scorsi…

Cancro

Cari Cancro, da ieri pomeriggio avete buone chance di beneficiare di una succulenta novità di ordine economico, per merito della quale trascorrerete il weekend con un pizzico di fiducia in più in ciò che verrà.

Leone

Cari amici del Leone, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 novembre 2023), nel corso della gioranta vivrete una rivoluzione esteriore e interiore che vi porterà a vivere a breve la quotidianità in tutt’altro modo rispetto a come avete fatto fino ad ora.

Vergine

Cari Vergine, sia la voglia di stare in mezzo agli altri sia di condividere con quest’ultimi le loro reali emozioni potrebbero latitare durante questi giorni di metà novembre.

Bilancia

Cari Bilancia, dovreste provare a chiudere una relazione interpersonale che ha fatto il suo tempo. Basta portarsela dietro senza un motivo…

Scorpione

Cari Scorpione, secondo l’oroscopo di Branko di oggi, fine settimana in probabile crescendo per i nati sotto questo segno, specialmente sotto il profilo sentimentale, in quanto ad un sabato di chiarimenti e armonia ritrovata seguirà una domenica intrisa di piacevolezze amorose.

Sagittario

Cari Sagittario, molti di voi nel corso delle prossime ore potrebbero dover fare i conti con uno scarno bottino energetico che vi costringerà a rallentare considerevolmente i ritmi.

Capricorno

Cari amici dei Capricorno, vi attendono giornate piene di occasioni che andrebbero sfruttate al volo. A lavoro!

Acquario

Cari Acquario, secondo l’oroscopo di Branko di oggi (domenica 19 novembre 2023), è arrivato il momento di iniziare a seminare con costanza e dedizione. Il futuro può essere vostro, ma dipende anche da voi…

Pesci

Cari Pesci, nessun rimpianto. Riuscirete a mettere definitivamente una pietra sopra circa alcuni accadimenti poco entusiasmanti avvenuti nel recente passato.