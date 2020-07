Oroscopo Branko: le previsioni dell’astrologo per la giornata di oggi

OROSCOPO BRANKO – Cosa dicono le stelle nell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 luglio 2020? L’astrologo ha consultato le stelle, e come sempre il suo oroscopo è stato riportato dal noto quotidiano “Il Messaggero” e dall’emittente radiofonica, RDS. Di seguito le previsioni complete segno per segno dell’oroscopo di Branko di oggi, domenica 19 luglio 2020:

Ariete

In questa giornata l’oroscopo di Branko prevede non molto positiva. Infatti l’astrologo consiglia di mantenere la calma perché potreste trovarvi a dover risolvere una questione con l’ex. Cercate di mantenere il sangue freddo e per nulla al mondo non puntate il dito contro gli altri

Toro

Branko prevede una giornata molto piacevole. La Luna è in aspetto armonico e positivo, questo farà si che la giornata di domani sarà piacevole, soprattutto dal punto di vista relazionale. Ma dopo giorni trascorsi in giro avrete voglia di restare a casa.

Gemelli

In queste ore per il vostro segno, come prevede l’astrologo Branko, avrete un cielo positivo, tranne per il passaggio lento di Nettuno. Sarà una giornata da dedicare agli affari e ai vostri importanti progetti, come l’acquisto di una casa, in ogni caso tutto si risolverà per il meglio.

Cancro

Cari cancro, per oggi l’oroscopo di Branko prevede una giornata davvero promettente, soprattutto in ambito amoroso. La Luna ha un aspetto molto positivo e interessante che potrebbe tradursi in una bella sorpresa: magari è il giorno giusto per trovare l’amore vero.

Leone

Ci si può aspettare un verdetto preferito per una proprietà controversa. Il pensiero di perdere qualcuno ti renderà difficile mantenere la mente a riposo.

Vergine

Cari vergine, fate da soli così tanto, che il vostro corpo può assumere sul fronte del fitness o potresti avere difficoltà a continuare. Potresti rimanere un po ‘riservato e preoccupato per quanto riguarda gli sviluppi in atto sul fronte della famiglia.

Bilancia

I soldi non sembrano mancare, ma secondo l’astrologo Branko, pensateci bene prima di spenderli in qualcosa di costoso. Probabilmente vi troverete in una situazione molto favorevole sul fronte professionale.

Scorpione

Marte e Sole favorevoli riaccendono la passione e danno ricche opportunità a chi è in cerca di un’unione travolgente. Non fatevi sfuggire questa ghiotta occasione, ma tenete a bada la gelosia! Sarebbe fuori luogo. Lavoro: se riuscirete a non agire d’impeto i giorni scorreranno sereni fino al weekend, nel quale potrete rilassarvi e scacciare la noia che i colleghi vi hanno suscitato. Denaro in arrivo e affari baciati dalla fortuna. Salute: relax, benessere e coccole saranno tutte per voi. Potrete lasciare per un po’ il mondo fuori dalla porta e sognare a occhi aperti. Attenzione a non abbondare con gli zuccheri.

Sagittario

il Sagittario dovrà operare delle spartizioni. Secondo Branko, oggi buone possibilità di investimenti fortunati.

Capricorno

Il Capricorno avrà bisogno di prudenza, soprattutto con il coniuge o l’ex.

Acquario

Per l’acquario c’è bisogno di staccare mentalmente la spina. Dovrai essere più proattivo sul fronte sociale per guadagnare popolarità ed espandere la cerchia dei tuoi amici. Una perfetta relazione matrimoniale potrebbe non sembrare così perfetta.

Pesci

Cari pesci, oggi sentirete il bisogno di tenerezza. Probabilmente vi sentirete molto più in forma ed energici rispetto a prima. Saranno disponibili risorse per completare un incarico o un progetto.

